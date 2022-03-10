Майже 80% американців підтримують відмову від купівлі нафти і газу з РФ Суспільство | 09-03-2022, 10:16 0 177 Переважна більшість американців підтримує припинення імпорту США російських енергоносіїв у відповідь на вторгнення Росії в Україну, незважаючи на зростання цін на бензин.



Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".



Опитування, проведене в понеділок і вівторок, свідчить про те, що президент США Джо Байден має широку підтримку виборців своєї партії, а також республіканців щодо заборони імпорту російської нафти та природного газу.



Близько 80% респондентів в опитуванні заявили, що американці не повинні купувати нафту або газ у Росії під час конфлікту, навіть якщо це спричинить зростання цін на бензин. Загальний рівень підтримки залишився незмінним у порівнянні з опитуванням минулого тижня, навіть незважаючи на те, що середня ціна в США зросла до рекорду у вівторок – близько 4,17 долара за галон.



Близько 63% респондентів заявили, що платити більше за паливо та газ варто, щоб захистити іншу демократію.



Більшість опитаних - 73% - заявили, що готові підтримати крок Сполучених Штатів та їх союзників з Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо встановлення забороненої для польотів зони над Україною, щоб спробувати захистити українців від російських повітряних атак – навіть якщо це призведе до прямого конфлікту НАТО з російськими військовими.



Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.



Одночасно уряд Великої Британії заявив, що має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.



Тим часом Європейська комісія у вівторок запропонувала план, як зробити Європу незалежною від російського викопного палива "задовго до 2030" року на тлі вторгнення Росії в Україну - зменшувати залежність від газу почнуть вже в цьому році.