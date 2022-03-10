|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Евакуацію з Сум продовжили ще на день
|Суспільство | 09-03-2022, 10:22
| 0 285
|
|Дію гуманітарного коридору з Сум до Полтави продовжено 9 березня з 9.00 до 21.00.
Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у TG
Дослівно: "Усю ніч працювала переговорна група. Було продовжено дію гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00. Можна виїжджати власним транспортом.
Додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю".
Деталі: Про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста повідомлять додатково.
Що передувало: 8 березня працював гуманітарний коридор з Сум за маршрутом Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
|
|