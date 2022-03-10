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У центрі Києва влаштують концерт з закликом закрити небо
|Суспільство | 09-03-2022, 10:28
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|9 березня на Майдані Незалежності у центрі Києва влаштують концерт із закликом закрити небо над Україною, щоб зберегти життя людей, на яких скидає бомби і ракети Росія.
Джерело: Офіс президента
Дослівно ОП: ""Вільне небо/Free Sky" – концерт заради життя просто неба на майдані Незалежності. 9 березня о 13:10 у Києві розпочнеться мистецька акція із закликом закрити небо над Україною".
Деталі: Музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класик" під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконають гімни України та Європи, а також низку відомих українських музичних творів.
Захід транслюватимуть наживо на Суспільному.
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