Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами Суспільство | 09-03-2022, 10:30 0 205 Україна та Російська Федерація погодили припинення вогню з 9:00 до 21:00 для евакуації населення шістьма гуманітарними коридорами.



Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 9 березня



Пряма мова: "О пів на шосту ранку ми отримали повідомлення від Російської Федерації щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів, а також направлення листа до "Червоного Хреста" з таким погодженням.



Ми направили свого листа до МКЧХ. Відбувається телефонна розмова Дениса Шмигаля з керівником Пітером Майєром на предмет утвердження такого погодження.



Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00.



За наступними напрямками відкриваються наступні коридори.



Енергодар - Запоріжжя.



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Суми - в напрямку Полтави.



З Маріуполя в напрямку Запоріжжя.



Волноваха - в напрямку міста Покровськ.



Ізюм - Лозова.



А також Київська область: з міст Буча, Ворзель, Ірпінь. Бородянка, Гостомель в місто Київ через Стоянка, Білгородка.



Окремо хочу зупинитися на місті Ворзель. Там, в будинку "Малятко" 50 діток і 26 людей персоналу. Це окрема спецоперація по цьому дитячому будинку. Ми дуже просимо війська РФ дотримуватися взятих ними на себе зобов’язань".