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Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами
|Суспільство | 09-03-2022, 10:57
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|Україна та Російська Федерація погодили припинення вогню з 9:00 до 21:00 для евакуації населення шістьма гуманітарними коридорами.
Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 9 березня
Пряма мова: "О пів на шосту ранку ми отримали повідомлення від Російської Федерації щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів, а також направлення листа до "Червоного Хреста" з таким погодженням.
Ми направили свого листа до МКЧХ. Відбувається телефонна розмова Дениса Шмигаля з керівником Пітером Майєром на предмет утвердження такого погодження.
Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00.
За наступними напрямками відкриваються наступні коридори.
Енергодар - Запоріжжя.
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Суми - в напрямку Полтави.
З Маріуполя в напрямку Запоріжжя.
Волноваха - в напрямку міста Покровськ.
Ізюм - Лозова.
А також Київська область: з міст Буча, Ворзель, Ірпінь. Бородянка, Гостомель в місто Київ через Стоянка, Білгородка.
Окремо хочу зупинитися на місті Ворзель. Там, в будинку "Малятко" 50 діток і 26 людей персоналу. Це окрема спецоперація по цьому дитячому будинку. Ми дуже просимо війська РФ дотримуватися взятих ними на себе зобов’язань".
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