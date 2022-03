Як допомогти армії купівлею озброєння: реквізити Суспільство | 10-03-2022, 08:40 0 86 Дочірня структура концерну "Укроборонпром" "Укрспецекспорт" оприлюднила реквізити для збору коштів на закупівлю озброєння.



Про це йдеться на її Facebook-сторінці.



"Укрспецекспорт" – профільне відомство, яке відповідає за закупівлю озброєння. Там обіцяють, що витрачатимуть кошти швидко та без бюрократичних перешкод.



Для внесків фізичними особами:



Одержувач: ДК Укрспецекспорт



ЄДРПОУ: 21655998



IBAN: UA023223130000002600101286329



Призначення: внесок



Для внесків юридичними особами:



BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"



BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE



BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119



IBAN: UA023223130000002600101286329



BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"



SWIFT: EXBSUAUXXXX