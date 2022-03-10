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Як допомогти армії купівлею озброєння: реквізити
|Суспільство | 10-03-2022, 08:40
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|Дочірня структура концерну "Укроборонпром" "Укрспецекспорт" оприлюднила реквізити для збору коштів на закупівлю озброєння.
Про це йдеться на її Facebook-сторінці.
"Укрспецекспорт" – профільне відомство, яке відповідає за закупівлю озброєння. Там обіцяють, що витрачатимуть кошти швидко та без бюрократичних перешкод.
Для внесків фізичними особами:
Одержувач: ДК Укрспецекспорт
ЄДРПОУ: 21655998
IBAN: UA023223130000002600101286329
Призначення: внесок
Для внесків юридичними особами:
BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"
BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE
BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119
IBAN: UA023223130000002600101286329
BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
SWIFT: EXBSUAUXXXX
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