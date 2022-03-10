У Конгресі США схвалили виділення понад 13 млрд доларів на допомогу Україні...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 10/03/2022 Під час комендантської години із залізничного вокзалу до центрів допомоги переселенцям курсують автобуси...>> «Дударик» традиційно відзначив день народження Тараса Шевченка...>> У Львівській МТГ запрацював електронний реєстр для вимушено переміщених осіб...>> Місто підтримає бізнес, який переїхав чи планує переїзд до Львова...>> "Ми не вірили до останнього": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни...>> В ООН “нажахані” нападом на пологовий в Маріуполі...>> В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft...>> Bellingcat: Росія спробує заморозити війну через тиждень...>> "Класична російська пропаганда" – США про нібито розробку в Україні біологічної зброї...>> Понад 500 цивільних українців загинули з початку війни – ООН...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
День єднання: Зеленський заявив, що українців об'єднує бажання жити в мирі...
 >>> 
Підстав для введення воєнного стану немає – Резніков...
 >>> 
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
До 7 років за ґратами засуджено мешканця Самбірщини за смерть батька...
08-02-2022, 17:27  >>> 
Довічне позбавлення волі за подвійне вбивство – мешканцю Стрийщини винесено вирок...
04-02-2022, 19:09  >>> 
17 людей померли від отруєного кокаїну в Буенос-Айрес, понад 50 — у лікарні...
03-02-2022, 07:25  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Понад 70 онкохворих дітей відправлено до Польщі – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр...
09-03-2022, 13:47  >>> 
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих...
22-02-2022, 09:22  >>> 
Головний лікар Англії: Очікуємо появу нових Covid-варіантів, стійких до вакцин...
22-02-2022, 07:35  >>> 

У Конгресі США схвалили виділення понад 13 млрд доларів на допомогу Україні

Суспільство | 10-03-2022, 09:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    
Палата представників США схвалила термінове виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 млрд доларів.

Джерело: Reuters

Деталі: Спікер Палати Ненсі Пелосі вказала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише "верхівкою".

Тепер законопроєкт відправляється до Сенату. Зазначається, що він має вжити заходів до опівночі.

Допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.

Екстрена допомога Україні включена в схвалений Палатою законопроєкт про державне фінансування на 1,5 трлн доларів.
   Новини по темі: Суспільство
Місто підтримає бізнес, який переїхав чи планує переїзд до Львова...
10-03-2022, 13:32  >>> 
Понад 500 цивільних українців загинули з початку війни – ООН...
10-03-2022, 09:52  >>> 
Американський астронавт відмовився від врученої Медведєвим медалі...
10-03-2022, 09:47  >>> 
Історія повторилася: Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда...
10-03-2022, 09:43  >>> 
Окупанти роздають мелітопольцям пропагандистські листівки, де закликають здатися...
10-03-2022, 09:40  >>> 
У Конгресі США схвалили виділення понад 13 млрд доларів на допомогу Україні...
10-03-2022, 09:35  >>> 
Як допомогти армії купівлею озброєння: реквізити...
10-03-2022, 08:40  >>> 
   АктуальноАктуально
15-й день війни: українська армія стримує наступ, у російській росте кількість дезертирів...
10-03-2022, 08:58  >>> 
З початку вторгнення РФ випустила по Україні 710 ракет...
10-03-2022, 08:53  >>> 
Захисники Маріуполя знищили і пошкодили 16 одиниць техніки ворога...
10-03-2022, 08:52  >>> 
   ПолітикаПолітика
"Ми не вірили до останнього": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни...
10-03-2022, 11:17  >>> 
В ООН “нажахані” нападом на пологовий в Маріуполі...
10-03-2022, 10:15  >>> 
В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft...
10-03-2022, 10:10  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Будівельний гігант Caterpillar згортає діяльність у Росії та жертвує Україні $1 млн...
10-03-2022, 08:59  >>> 
Hilton і Hyatt не відкриватимуть нові готелі в Росії, але існуючі не закриють...
10-03-2022, 08:34  >>> 
Україна припинила співпрацю з МВФ за програмою Stand-by...
10-03-2022, 02:15  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Місто підтримає бізнес, який переїхав чи планує переїзд до Львова...
10-03-2022, 13:32  >>> 
Понад 500 цивільних українців загинули з початку війни – ООН...
10-03-2022, 09:52  >>> 
Американський астронавт відмовився від врученої Медведєвим медалі...
10-03-2022, 09:47  >>> 
   ВладаВлада
Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань...
02-03-2022, 12:38  >>> 
"Нормандські радники" не ухвалили жодного документу — перемовини тривали понад 8 годин...
11-02-2022, 07:25  >>> 
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
   КультураКультура
159 нобелівських лауреатів підписали лист на підтримку України...
02-03-2022, 02:46  >>> 
Помер український режисер Геннадій Тарасуль...
09-02-2022, 07:41  >>> 
МОН скасувало наказ про перевибори у Могилянці...
04-02-2022, 01:51  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:41 Під час комендантської години із залізничного вокзалу до центрів допомоги переселенцям курсують автобуси
13:37 «Дударик» традиційно відзначив день народження Тараса Шевченка
13:36 У Львівській МТГ запрацював електронний реєстр для вимушено переміщених осіб
13:32 Місто підтримає бізнес, який переїхав чи планує переїзд до Львова
11:17 "Ми не вірили до останнього": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни
10:15 В ООН “нажахані” нападом на пологовий в Маріуполі
10:10 В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft
10:04 Bellingcat: Росія спробує заморозити війну через тиждень
09:59 "Класична російська пропаганда" – США про нібито розробку в Україні біологічної зброї
09:52 Понад 500 цивільних українців загинули з початку війни – ООН

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования