Окупанти роздають мелітопольцям пропагандистські листівки, де закликають здатися Суспільство | 10-03-2022, 09:40 0 87 Жителям Мелітополя роздають пропагандистські листівки, у яких українських військовослужбовців закликають "скласти зброю і йти додому".



Джерело: "Радіо Свобода", речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв



Деталі: В одній з листівок, яку роздавали мелітопольцям, начебто звернення президента Росії Володимира Путіна до українців, де тези про "самозахист Росії", "неонацистів" та заклик "до взаємодії". Стверджується, що "сьогоднішні події пов’язані не з бажанням обмежити інтереси України та українського народу", а "пов’язані із захистом самої Росії від тих, хто взяв Україну в заручники та намагається використати її проти нашої країни та її народу". Окремим рядком – начебто звернення російського президента до українських військовослужбовців: їх закликають "не виконувати злочинних наказів", а "скласти зброю та йти додому", обіцяючи "безперешкодне повернення додому".



Дослівно уривок тексту з листівки: "Шановні мелітопольці. Росія не воює з українським народом. Влада належить народові, а не київській хунті. Росія гарантує вам мир та безпеку. Цивільному населенню країни нічого не загрожує… Ми разом маємо не допустити безчинства озброєних банд мародерів, грабіжників та націоналістів, які отримали зброю внаслідок злочинного рішення влади безконтрольно роздавати її населенню".



Деталі: У такій листівці також вказують перелік телеграм-каналів, містяни можуть читати "актуальну інформацію" – серед них, зокрема, згадується пропагандист Володимир Соловйов, і радять дивитись "актуальні новини" на телеканалі "Россия 24", на якому повномасштабне вторгнення Росії в Україну називають "визвольною місією" і стверджують, що обстрілів по житлових кварталах російська армія "не веде".





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У коментарі "Радіо Свобода" Іван Арєф’єв сказав, що ці листівки роздають людям, вони їх вішають на дошки оголошень, "у них є люди, які виходять, агітують, спілкуються". Один із мешканців Мелітополя розповідав, що їм обіцяють пробачити всі кредити.