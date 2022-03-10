Історія повторилася: Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда Суспільство | 10-03-2022, 09:43 0 104 Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв ситуацію в містах України після нападу Росії (зокрема в Маріуполі) з Ленінградською блокадою.



Джерело: Блінкен у Twitter



Пряма мова: "Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни.



На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста".



Деталі: У допис Блінкен додав світлину із зображенням жінок і написами: "Блокада Ленінграда 1942 – Маріуполь, Україна 2022".





Передісторія:



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Близько 16:30 9 березня російські загарбники скинули декілька потужних бомб із літаків на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Маріуполь перебуває під постійними обстрілами авіації та артилерії російських окупаційних військ. Понад тиждень окупанти тримають місто в оточенні та зривають усі спроби евакуювати мирних мешканців через "гуманітарні коридори".

Представники України подали офіційний позов до Міжнародного суду ООН щодо вчинення російськими окупаційними військами воєнних злочинів проти цивільного населення, зокрема знищення лікарень, шкіл, дитячих садків тощо.

8 березня окупанти запропонували жителям Маріуполя евакуюватися під дулами їхніх автоматів до Ростова-на-Дону в РФ.