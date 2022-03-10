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Американський астронавт відмовився від врученої Медведєвим медалі
|Суспільство | 10-03-2022, 09:47
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|Американський астронавт Скотт Келлі вирішив повернути його медаль "За заслуги в освоєнні космосу" Росії – просить, щоб медаль віддали російській матері, чий син загинув на війні в Україні.
Джерело: Скотт Келлі у twitter, "Голос Америки"
Деталі: У 2011 році Келлі вручив медаль тодішній президент РФ Дмитро Медведєв.
Дослівно твіт Келлі: "Пане Медведєв, я повертаю Вам російську медаль "За заслуги в освоєнні космосу", яку ви мені вручили. Будь ласка, віддайте його російській матері, чий син загинув у цій несправедливій війні.
Я надішлю медаль поштою до посольства Росії у Вашингтоні. Щасти".
Довідково. Скотт Келлі 4 рази літав у космос, двічі на російських кораблях "Союз" і був командиром російсько-американського екіпажу на МКС, провівши на її борту 340 днів разом із російським космонавтом Михайлом Корнієнком.
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