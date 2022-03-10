Місто підтримає бізнес, який переїхав чи планує переїзд до Львова Суспільство | 10-03-2022, 13:32 0 89 Мерія запускає окремий сервіс для підтримки бізнесу, який внаслідок війни переїхав або ж планує переїхати до Львова з різних міст України. Управління інвестицій та проєктів міськради готове надавати допомогу з релокацією та пошуком приміщень, надаватиме консультації та важливу інформацію.



Про це повідомив перший заступник міського голови – заступник міського голови з економічного розвитку Андрій Москаленко.



«Одним із завдань ворога є повністю знищити нашу економіку, – коментує він. – Частина бізнесів з різних міст України сьогодні продовжує працювати зі Львова. За останні дні отримали багато запитів щодо контактів, офісних приміщень, хмари тощо. Відсьогодні запускаємо окремий сервіс щодо підтримки таких бізнесів. Щоб після перемоги України ці бізнеси могли повернутись у свої рідні міста. Разом переможемо».



Контактні номери телефонів:



(032) 254-60-06, управління інвестицій та проєктів



+380 67 941 4691 (WhatsApp, Viber), Олег



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