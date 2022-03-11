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США виділять $53 млн для продовольчої допомоги українцям

Суспільство | 10-03-2022, 20:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 176 176    
США виділяють додаткові майже $53 млн доларів для підтримки мирних жителів, які постраждали від вторгнення Росії в Україну.

Про виділення допомоги під час візиту до Польщі оголосила віцепрезидентка США Камала Гарріс, пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Білого дому.

Кошти будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку Світової продовольчої програми ООН.

Їх витратять на надання продовольчої допомоги для сотень тисяч постраждалих від вторгнення, у тому числі людей, які залишили свої будинки та перетинають кордон з Україною.

Крім того, кошти підтримуватимуть логістичні операції продовольчої програми ООН з доставки допомоги в Україну, зокрема до Києва.

Менш ніж два тижні тому США оголосили про виділення гуманітарної допомоги на суму майже 54 мільйони доларів для закупівлі предметів медичного призначення, продовольчої допомоги, високотемпературних ковдр та іншої допомоги.

На сьогодні близько двох мільйонів людей були змушені покинути Україну через війну. Щонайменше 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги по всій Україні, заявили у Білому домі.
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