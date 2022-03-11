ЮНІСЕФ: Кількість дітей-біженців з України перевищила мільйон Суспільство | 11-03-2022, 03:39 0 195 Кількість дітей, які покинули Україну, рятуючись від війни, перевищила 1 мільйон.





Джерело: ЮНІСЕФ



Деталі: Більшість із цих дітей із сім’ями виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.



"Кількість дітей, які переміщують, вражає, що свідчить про те, наскільки безпрецедентною стала ситуація для дітей та сімей в Україні, – сказав регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан. – Діти залишають усе звичне і знайоме у пошуках безпеки. Це розриває серце".



Наразі в Україну прибуло 6 вантажівок з майже 70 тоннами товарів. Постачання включає засоби індивідуального захисту та медичні, хірургічні й акушерські набори.



Працюючи з партнерами, команда ЮНІСЕФ в Україні доставлятиме медикаменти до 22 лікарень у 5 різних постраждалих від конфлікту районах України для 20 000 дітей і матерів.



Зі складу ЮНІСЕФ у Копенгагені відправили три вантажівки необхідних для дітей речей і гігієнічних наборів, які вже прибули у Польщу.





Додаткові поставки, відправлені з Копенгагена і Туреччини, мають прибути найближчими днями.