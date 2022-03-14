У Києві працює інфраструктура: відкриваються аптеки, СТО, заправки – КМДА Суспільство | 14-03-2022, 10:35 0 69 Інфраструктура Києва працює в штатному режимі. Мешканців столиці закликають пам'ятати про обережність та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.



Джерело: КМДА



Дослівно: "Місто продовжує жити в умовах воєнного стану. Вкрай важливо зберігати обережність: спускатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги, дотримуватися правил комендантської години.



Працює вся інфраструктура міста. Комунальники, транспортники, медики працюють у бойовому режимі. Із 08:00 до 19:00 там, де можливо забезпечити перевезення, працює громадський транспорт. Відкриваються аптеки, магазини, заправки, СТО.



Продовжує роботу Гуманітарний штаб. На сьогодні потрібна допомога від волонтерів та водіїв вантажного транспорту".