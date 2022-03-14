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| Газета №35 (55) / 2014
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14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів
|Суспільство | 14-03-2022, 10:44
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|14 березня в Україні погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у Київській та Луганській областях.
Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час ранкового відеозвернення
Пряма мова Верещук: "На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів".
Деталі: Зокрема, у Київській області:
з сіл Богданівка і Новобогданівка у Бровари,
з села Перемога Баришівської ОТГ в місто Бровари,
з села Бобрик в Бровари,
з міста Гостомель в село Білогородка,
з селищ Немішаєве та Ворзель до села Білогородка,
з села Дмитрівка до села Білогородка.
Луганська область:
Сєверодонецьк – Слов’янськ,
Попасна – Слов’янськ,
селище Гірське – Слов’янськ.
Верещук додала, що 14 березня в чергове будуть пробувати розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та ліками з Бердянська через Мангуш у Маріуполь.
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