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Росіяни бомбили житловий сектор Охтирки – троє загиблих

Суспільство | 14-03-2022, 10:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    
Внаслідок авіабомбардування Охтирки 14 березня загинуло щонайменше троє мирних людей.

Джерело: мер Охтирки Павло Кузьменко у Facebook

Пряма мова Кульменка: "Вночі було авіабомбардування міста Охтирка, приватного сектору, житлових будинків. Загинуло щонайменше троє людей, інших ще не знайшли. За мною палають будинки.

На жаль, поки що немає захисту від авіаударів, цього захисту немає у всієї країни.

Всі люди світу просять: дайте захист від неба, закрийте небо над Україною.

Ті льотчики, які бомбардують місто Охтирку, повинні розуміти, що вони вбивають мирне населення, і їхні діти, тих льотчиків-виродків, повинні горіти в пеклі".
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