Одна людина загинула внаслідок бомбардування житлових будинків на Миколаївщині Суспільство | 14-03-2022, 11:15 0 86 14 березня о 06:00 внаслідок авіаційного обстрілу міста Снігурівка російськими військовими пошкоджені п'ять житлових будинків.



Джерело: ДСНС Миколаєва, яку цитує "Суспільне", очільник області Віталій Кім



Деталі: Рятувальники деблокували з-під завалів шість людей. Одна людина загинула.



Станом на 8:00 рятувальники локалізували пожежі, розбирають конструкції.



За інформацією Снігурівської ОТГ, мешканці, у яких пошкоджені будинки внаслідок обстрілу, будуть поселені в приміщенні колишнього територіального центру соціального обслуговування.









Кім повідомив, що обстріляли Первомайське.