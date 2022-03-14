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Одна людина загинула внаслідок бомбардування житлових будинків на Миколаївщині
|Суспільство | 14-03-2022, 11:15
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|14 березня о 06:00 внаслідок авіаційного обстрілу міста Снігурівка російськими військовими пошкоджені п'ять житлових будинків.
Джерело: ДСНС Миколаєва, яку цитує "Суспільне", очільник області Віталій Кім
Деталі: Рятувальники деблокували з-під завалів шість людей. Одна людина загинула.
Станом на 8:00 рятувальники локалізували пожежі, розбирають конструкції.
За інформацією Снігурівської ОТГ, мешканці, у яких пошкоджені будинки внаслідок обстрілу, будуть поселені в приміщенні колишнього територіального центру соціального обслуговування.
Кім повідомив, що обстріляли Первомайське.
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