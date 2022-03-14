На Луганщині організовують евакуацію: автобусами до залізничної станції Суспільство | 14-03-2022, 11:34 0 110 Із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірського, Золотого, Світличного, Новоайдара у Луганській області 14 березня будуть проводити евакуацію.



Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай



Деталі: У понеділок 14.03 планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (потяг орієнтовно о 14:00).



У першу чергу поїдуть жінки, діти та літні люди.



Місця збору для організованого виїзду до станції:



Лисичанськ:



11.00 - центр міста, вул. ім. В.Сосюри, 324, ДСНС;



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10.00 - м-н ГТВ, від пам'ятника "Літак".



Сєвєродонецьк:



10.00 - МПК Будівельників



Рубіжне:



до Рубіжанської міської ради буде подано:



10:00 - три автобуси. В першу чергу здійснюють посадку особи, які записувалися раніше. Потім без попереднього запису.



12:00 - ще декілька автобусів (кількість автобусів і час уточнюється) в рамках режиму припинення вогню. Без запису.



Гірське:



12.00 - Будинок культури Україна. Гагаріна 13а (Семенова Тетяна – 0999785622).



Золоте:



12.00 - ВЦА Золоте. кв. Сонячний 8а (Галканова Олена – 0508158203)



Також будуть підвозити людей зі:



Світличне - Нижне - Тошківка - Гірське.

Н.Тошківка - Грачево - Оріхове - Золоте.

Новоайдар - Сєвєродонецьк

Можливі зміни.