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У Дії розповіли, де отримати допомогу і тимчасову домівку
|Суспільство | 14-03-2022, 11:42
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|Вимушені переселенці можуть отримати допомогу та тимчасову домівку у ЦНАПах, які працюють у 14 областях України.
Джерело: Дія у Telegram
Дослівно Дія: "ЦНАПи працюють як Центри турботи в 120 населених пунктах, і цей перелік невпинно розширюється. У такому ЦНАПі можна отримати речі першої необхідності та тимчасовий прихисток.
Центри турботи приймають усіх, кому потрібна допомога, – переселенців, бійців територіальної оборони та військовослужбовців".
Деталі: Дізнатися, де саме працює Центр турботи, можна через чатбот @turbotnyk_bot.
Станом на ранок 14 березня ним скористалися вже понад 30 тисяч українців.
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