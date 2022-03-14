У Дії розповіли, де отримати допомогу і тимчасову домівку Суспільство | 14-03-2022, 11:42 0 84 ​​Вимушені переселенці можуть отримати допомогу та тимчасову домівку у ЦНАПах, які працюють у 14 областях України.



Джерело: Дія у Telegram



Дослівно Дія: "ЦНАПи працюють як Центри турботи в 120 населених пунктах, і цей перелік невпинно розширюється. У такому ЦНАПі можна отримати речі першої необхідності та тимчасовий прихисток.



Центри турботи приймають усіх, кому потрібна допомога, – переселенців, бійців територіальної оборони та військовослужбовців".



Деталі: Дізнатися, де саме працює Центр турботи, можна через чатбот @turbotnyk_bot.



Станом на ранок 14 березня ним скористалися вже понад 30 тисяч українців.

