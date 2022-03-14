Штаб: За відмову воювати з військовими РФ проводять "заходи досудового дізнання" Суспільство | 14-03-2022, 11:48 0 88 У Генштабі ЗСУ повідомляють, що в російському в місті Бєлгород з військовими РФ проводяться заходи досудового дізнання.



Джерело: Генштаб ЗСУ



Деталі: За наявною інформацією, на території РФ, у місті Бєлгород, розміщений військовий табір Бєлгородської військової комендатури.



У цьому таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.



Також у таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи.