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Полонені строковики РФ: Товаришу Путіне, ви не праві, ви брешете, закінчуйте війну

Суспільство | 14-03-2022, 18:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 219 219    
Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну з Україною, що Росія скоїла злочин за забаганкою Володимира Путіна і що він повинен скоріше віддати наказ про виведення військ з України.

Джерело: п'ятеро полонених російських військовослужбовців строкової служби на пресконференції 14 березня

Деталі: Росіяни Олександр Морозов (2000 р.н.,строковик із 23.06.2021), Микола Польщиков (2001 р.н., строковик із 30.06.2021), Антон Савін (2002 р.н., строковик із 22.06.2021), Ахунов Неазмунірович (2002 р.н., строковик із 21.06.2021), Андрій Поздєєв (2003 р.н.,строковик із 23.06.2021) розповіли про те, як потрапили на територію України.

Строковик Олександр Морозов сказав: "Говорили, що будуть навчання у полях на території Росії. Нас обманули".

Строковиків на території України були сотні.

За словами Морозова, молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області та сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася".

Морозов сказав, що ЗСУ "розбивають наші колони в пух і прах, із нашого боку дуже багато втрат".

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Коли строковиків уже намагалися вивезти назад до РФ, їх під Сумами взяли в полон.

За словами Морозова, на пресконференції полонені перебувають добровільно, Він попросив вибачення в українців, визнавши, що гинуть мирні люди, діти, літні люди.

Пряма мова Морозова: "Вмирають ні за що, просто через якогось Путіна, який бреше, який сказав на весь світ, що тут немає строковиків – ось ми тут, п'ятеро людей, строковиків, які просто хочуть потрапити додому".


Деталі: Єфрейтор Микола Польщиков, також розповів, що з 3-го по 24 лютого строковики проходили навчання у Курській та Білгородській областях, а під кінець навчань запідозрили недобре, бо командування говорило що "поїдемо на Харків", а також 23 лютого почало маркувати техніку – готувало до бойових дій.

Вони не вірили у війну: "Строковики ж не воюють, нам завжди говорили. Як виявилося, нас дурять".

За словами Польщикова, 24 лютого їх вибудували у величезну колону і через 4 дні під обманом командування вони опинилися на території України під містом Ромни.

Вони стояли там 5 днів, розбили табір, чекали на додаткове харчування та паливо. Через 5 днів поїхали зустрічати цю колону, доїхали до блокпосту та їх почали обстрілювати. Тоді медики евакуювали їх, але 7 березня вони все ж мусили здатися в полон, бо відстали від колони, а товирищі їх кинули.

Польщиков також розповів, що з 62 танків прибуло лише 16. "Це говорить про те, що ця війна тут правда є. Це є великі втрати для нас. Ми серйозно програємо", – сказав він.

"Перебуваючи в полоні, я не побачив ні фашистів, ні бандерівців. Незважаючи на те, що в полоні зі мною поводилися добре, хоча у когось сім'ї в підвалах ховаються, я все одно заздрю ​​тим людям, які змогли відкупитися від цієї війни і залишилися в Росії... Напевно, варто було навіть купити військовий квиток 80 тисяч, бо тут трапляються страшні речі", – сказав Микола.

Він звернувся до громадян РФ: "Не посилайте своїх синів сюди. Тут трапляються страшні речі, про які вам не говорять. Тут марно гинуть наші солдати… Батьки, намагайтеся забирати нас звідси. Тут не потрібно війни, немає сенсу взагалі (у ній)".

Пряма мова Польщикова: "Збройні сили України намагаються захистити свою країну, ми увірвалися до їхнього дому, як фашисти, не знаючи мети та завдань. Просто як м'ясо кинули нас. А (російська) авіація та артилерія бомбить мирні міста. Я впевнений, це ніколи не пробачиться, але я дуже перепрошую у українців за те, що ми увірвалися до вашого дому.

Товаришу президенте Російської Федерації, я не знаю, навіщо Ви кажете, що тут немає строковиків. Тут сидять ще чотири мої товариші, які за Вашою забаганкою вчиняють тут такі злочини. Обманом. Хоч жоден із цих пацанів не зробив жодного пострілу... Нас убивали, товаришу президенте.

Я вважаю, що Ви не праві, Ви винні у цьому. Я прошу Вас закінчити все це швидше. Щоб усіх військовослужбовців Російської Федерації, які обманом сюди потрапили, повернули додому. Щоб дали цей наказ. Треба припиняти це, товаришу президенте, треба закінчувати. Мені дуже соромно за себе та за Вас, товаришу президенте...

(...) Мам, старайтеся там, щоб усе це швидше закінчилося".


Савін же розповів, що перед поїздкою в Україну у його батальйону забрали телефони та повідомили, що вони захоплюватимуть Київ, а після закінчення "операції" отримають винагороду.

Він сказав, що Путін "брехав і продовжує брехати", що в Україні немає строковиків і що немає обстрілів мирних міст.

Поздєєв також заявив: "Усі заяви Володимира Путіна про те, що у його військовій операції немає строковиків – це брехня. Він брехун та військовий злочинець".
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