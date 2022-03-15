Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал про оборону міста Суспільство | 15-03-2022, 02:25 0 1769 Генерал ЗСУ Дмитро Марченко (Марчелло), який керує обороною Миколаєва, розповів про захист міста від ворога.



Джерело: Марченко в ефірі спільного телемарафону



Пряма мова: "Навколо Миколаєва спостерігається велике скупчення військової техніки і особового складу (військових РФ – ред.).



Завдяки нашим військовим наносимо невідворотні втрати противнику…



Настрій у наших бійців дуже позитивний, нас підтримує народ, нам дуже пощастило, що ми всі стали в один стрій разом із цивільними, тому в нас усе виходить…



Крім того, в нас є дуже позитивний момент, що у селах люди зустрічають противника і починають бити його ще на підході до Миколаєва…



…єдина ціль – це перемога".