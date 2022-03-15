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Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал про оборону міста

Суспільство | 15-03-2022, 02:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 1769 1769    
Генерал ЗСУ Дмитро Марченко (Марчелло), який керує обороною Миколаєва, розповів про захист міста від ворога.

Джерело: Марченко в ефірі спільного телемарафону

Пряма мова: "Навколо Миколаєва спостерігається велике скупчення військової техніки і особового складу (військових РФ – ред.).

Завдяки нашим військовим наносимо невідворотні втрати противнику…

Настрій у наших бійців дуже позитивний, нас підтримує народ, нам дуже пощастило, що ми всі стали в один стрій разом із цивільними, тому в нас усе виходить…

Крім того, в нас є дуже позитивний момент, що у селах люди зустрічають противника і починають бити його ще на підході до Миколаєва…

…єдина ціль – це перемога".
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