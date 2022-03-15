Удар по телевежі Рівного: кількість загиблих зросла до 19 Суспільство | 15-03-2022, 10:09 0 150 Кількість загиблих у результаті ракетного удару Росії по телевежі у місті Рівне зросла до 19 осіб.



Джерело: керівник Рівненської обласної воєнної адміністрації Віталій Коваль в ефірі каналу "Рада" вранці 15 березня



Пряма мова Коваля: "На жаль, маю проінформувати, що кількість жертв збільшилась. Станом на 8:30 ранку ми маємо 19 загиблих і 9 постраждалих".



Деталі: За словами голови облВА, ця цифра може бути не остаточною, оскільки операція з розбору завалів ще триває.



Коваль зазначив, що рятувальникам потрібно ще кілька годин, щоб розібрати усі завали. Тоді стане відома точна кількість загиблих.



Передісторія:



Близько 5:20 ранку 14 березня російська ракета пошкодила телевізійну вежу у с. Антопіль поблизу Рівного.

Спочатку повідомлялося, що у результаті атаки окупантів 9 людей загинули та 9 постраждали.