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Регіони: повітряні тривоги майже по всій країні, бої на Харківщині та Київщині

Суспільство | 15-03-2022, 10:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 147 147    
В ніч на 15 березня майже в усіх областях України лунала повітряна тривога, тривали бої на Київщині та Харківщині, ворог обстрілював Чернігівщину, Донеччину та Луганщину.
Регіони: повітряні тривоги майже по всій країні, бої на Харківщині та Київщині
Джерело: дані облдержадміністрацій

Деталі: станом на 8.00 15 березня ситуація в Україні така:

Київщина

Повітряні тривоги вночі по всій області. В Ірпені - бій. ЗСУ контролюють 70 відсотків території міста. В Вишгородському районі — пересування техніки ворога. В Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої

Чернігівська область

Вночі постійні повітряні тривоги: Чернігів, Прилуки, Остер, Десна
Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.

Сумщина

Вночі була повітряна тривога у Сумах в Шостці. Півночі російські орки гатили з артилерії по Сумському району.

Друга частина ночі пройшла тихо, але з 8 ранку знову по Сумському району працює ворожа арта.

З 9:00 очікуємо режим тиші та "зелених коридорів", є погодження.

Житомирщина

Вночі і на ранок — декілька повітряних тривог. Поки інформації про руйнування та постраждалих немає.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині відносно спокійно. Вночі — кількагодинна повітряна тривога.

Дніпропетровщина

Загалом в області спокійно. Одна нічна тривога.

Харківщина

Місто Харків - ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак окупанти продовжують завдавати удари з повітря по житловим районам міста.

Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.

Запорізька область

Повітряних тривог вночі не дуло. В Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета — ведення бойових дій на території Запорізького краю — ворогом не досягнута.

Рівненщина

На Рівненщині спокійно, ціла ніч без повітряних тривог

Волинь

В області тихо, ніч — без повітряних тривог

Вінниччина

Вночі спокійно. З 6:00 — дві повітряних тривоги

Закарпаття

Ніч була спокійною.

Хмельницька область

Ситуація відносно спокійна. Вночі — одна повітряна тривога.

Тернопіль

Ніч минула спокійно.

Черкаси

Черкащина: постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

Львівщина

Ніч була спокійною. Ситуація контрольована.

Полтавщина

На Полтавщині тихо, вночі була повітряна тривога

Чернівці

Все тихо.

Івано-Франківськ

Ніч минула тихо.

Луганщина

В Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. Пожежі у житлових будинках.

Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.

Донеччина

Авдіївка, Мар'їнка — обстріли. Знову пакет градів росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу. Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне — відсутнє електропостачання. Обстріли тривають. Торецьк: активізувалася ворожа авіація. Про жертв поки що не повідомлялося.

Миколаївщина

Миколаїв — вночі лунали вибухи, оголошувалася тривога. В районах області також була повітряна тривога. В цілому ніч більш менш спокійна.

Херсонщина

В Херсоні - ніч відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів — без світла, газу та води, а деякі — з початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що орки не пускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає поставки харчів.

Одеса

Одеська: одна повітряна тривога в ночі, друга — вранці. Загалом спокійно.
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