Регіони: повітряні тривоги майже по всій країні, бої на Харківщині та Київщині Суспільство | 15-03-2022, 10:53 0 147 В ніч на 15 березня майже в усіх областях України лунала повітряна тривога, тривали бої на Київщині та Харківщині, ворог обстрілював Чернігівщину, Донеччину та Луганщину.



Джерело: дані облдержадміністрацій



Деталі: станом на 8.00 15 березня ситуація в Україні така:



Київщина



Повітряні тривоги вночі по всій області. В Ірпені - бій. ЗСУ контролюють 70 відсотків території міста. В Вишгородському районі — пересування техніки ворога. В Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої



Чернігівська область



Вночі постійні повітряні тривоги: Чернігів, Прилуки, Остер, Десна

Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.



Сумщина



Вночі була повітряна тривога у Сумах в Шостці. Півночі російські орки гатили з артилерії по Сумському району.



Друга частина ночі пройшла тихо, але з 8 ранку знову по Сумському району працює ворожа арта.



З 9:00 очікуємо режим тиші та "зелених коридорів", є погодження.



Житомирщина



Вночі і на ранок — декілька повітряних тривог. Поки інформації про руйнування та постраждалих немає.



Кіровоградська область



На Кіровоградщині відносно спокійно. Вночі — кількагодинна повітряна тривога.



Дніпропетровщина



Загалом в області спокійно. Одна нічна тривога.



Харківщина



Місто Харків - ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак окупанти продовжують завдавати удари з повітря по житловим районам міста.



Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.



Запорізька область



Повітряних тривог вночі не дуло. В Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета — ведення бойових дій на території Запорізького краю — ворогом не досягнута.



Рівненщина



На Рівненщині спокійно, ціла ніч без повітряних тривог



Волинь



В області тихо, ніч — без повітряних тривог



Вінниччина



Вночі спокійно. З 6:00 — дві повітряних тривоги



Закарпаття



Ніч була спокійною.



Хмельницька область



Ситуація відносно спокійна. Вночі — одна повітряна тривога.



Тернопіль



Ніч минула спокійно.



Черкаси



Черкащина: постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна.



Львівщина



Ніч була спокійною. Ситуація контрольована.



Полтавщина



На Полтавщині тихо, вночі була повітряна тривога



Чернівці



Все тихо.



Івано-Франківськ



Ніч минула тихо.



Луганщина



В Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. Пожежі у житлових будинках.



Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.



Донеччина



Авдіївка, Мар'їнка — обстріли. Знову пакет градів росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу. Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне — відсутнє електропостачання. Обстріли тривають. Торецьк: активізувалася ворожа авіація. Про жертв поки що не повідомлялося.



Миколаївщина



Миколаїв — вночі лунали вибухи, оголошувалася тривога. В районах області також була повітряна тривога. В цілому ніч більш менш спокійна.



Херсонщина



В Херсоні - ніч відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів — без світла, газу та води, а деякі — з початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що орки не пускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає поставки харчів.



Одеса



Одеська: одна повітряна тривога в ночі, друга — вранці. Загалом спокійно.