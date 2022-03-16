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15 ухилянтів затримали впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону

Суспільство | 16-03-2022, 14:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    
Впродовж минулої доби на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону попередили 10 спроб незаконного перетину кордону, в результаті чого затримали 15 громадян України, чоловіків призовного віку.

Троє українців намагались перетнути кордон в пунктах пропуску «Косино», «Вилок» та «Солотвино» за недійсними паспортами.

Вісьмох чоловіків прикордонники затримали у ході реалізації інформації отриманої від офіцерів оперативно-розшукового відділу. Усі правопорушники намагались незаконно перетнути кордон поза наявними пунктами пропуску поблизу населених пунктів Тячів, Солотвино та Великий Бичків.

Ще двох чоловіків 1982 та 1991 року народження, вдалось затримати завдяки випереджувальній інформації, що надійшла від співробітників відділу власної та внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

Ще двох ухилянтів затримали прикордонні наряди відділень інспекторів прикордонної служби «Солотвино» та «Велика Паладь».

Про усі випадки затримання українців прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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