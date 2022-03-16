У Львові розпочав діяльність центр видачі одягу і взуття гуманітарного штабу Суспільство | 16-03-2022, 14:41 0 109 Відтепер у приміщенні Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського (вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради), за адресою вул. Дорошенка, 70, функціонуватиме гуманітарний штаб для людей, які евакуювалися з міст та областей активних бойових дій. Тут усі, хто потребує, зможуть отримати необхідний їм одяг та взуття, будь-якого розміру для дітей та дорослих.



«Ми будемо поповнювати запаси щодня. Закликаємо також усіх, хто має таку можливість приносити речі, їх тут посортують і зможуть передати безпосередньо потребуючим», - розповіла заступниця керуючого справами обласної ради Мирослава Туркало.



Центр видачі одягу і взуття для вимушено переселених осіб працюватиме на видачу щодня з 9.00 до 17.00 (без вихідних). Опісля, волонтери займатимуться оновленням потреб.



Деталі можна дізнатися за тел. 068 142 81 03.



Мирослава Туркало також наголосила, що у центр запрошуються волонтери, які мають місцеву прописку. Передбачається чергування волонтерських груп.