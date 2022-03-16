   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 16/03/2022 Жодної нової книги Ернеста Гемінґвея російською: Hemingway Trust розірвали співпрацю з російськими видавцями...>> Фахівці наголошують: отримати вже готові паспорти можна, проте вони будуть не верифіковані...>> У ЦНАП Львова можна відновити номер облікової картки платника податків...>> Педагоги Дитячих клубів Львова проводять творчі заняття для вимушено переміщених дітей на залізничному вокзалі...>> У Львівській громаді встановлюють і налаштовують системи оповіщення...>> Зеленський наголошує, що на російських окупантів має чекати міжнародний трибунал...>> Японія ввела ембарго на експорт товарів і технологій в РФ і Білорусь...>> Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання...>> Зеленський: прокурор міжнародного кримінального суду вже в Україні...>> Зеленський про вторгнення Росії: Усе це зло народилося з окупації Криму...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Зеленський: Російські війська – постачальник зброї для захисту України...
 >>> 
Якби застосованих санкцій проти РФ було достатньо, то війни б уже не було – Зеленський...
 >>> 
День єднання: Зеленський заявив, що українців об'єднує бажання жити в мирі...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Організатора незаконного переправлення осіб затримали прикордонники на Закарпатті...
16-03-2022, 14:49  >>> 
До 7 років за ґратами засуджено мешканця Самбірщини за смерть батька...
08-02-2022, 17:27  >>> 
Довічне позбавлення волі за подвійне вбивство – мешканцю Стрийщини винесено вирок...
04-02-2022, 19:09  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Понад 70 онкохворих дітей відправлено до Польщі – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр...
09-03-2022, 13:47  >>> 
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих...
22-02-2022, 09:22  >>> 
Головний лікар Англії: Очікуємо появу нових Covid-варіантів, стійких до вакцин...
22-02-2022, 07:35  >>> 

Жодної нової книги Ернеста Гемінґвея російською: Hemingway Trust розірвали співпрацю з російськими видавцями

Суспільство | 16-03-2022, 15:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
Жодної нової книги Ернеста Гемінґвея російською: Hemingway Trust розірвали співпрацю з російськими видавцями

«Видавництво Старого Лева» отримало чудові новини від фотографа, дослідника, письменника, автора книги «Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя» та великого друга України Майкла Катакіса. Він разом з Hemingway Foreign Rights Trust (організацію, яка розпоряджається літературною спадщиною письменника Ернеста Гемінґвея) припинили співпрацю з російськими видавництвами. Про це, а також про підтримку України він написав у листі головній редакторці «Видавництва Старого Лева» Мар’яні Савці.

«Hemingway Trust розірвав будь-які подальші домовленості з нашим російським видавцем і припинив переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії. Я переконав видавництво Simon & Schuster не продавати книги в Росію і не вести з ними жодних справ. Я і надалі припинятиму стосунки з будь-якою країною, яка зараз підтримує Росію, з будь-якої причини чи обґрунтування. Я намагаюся зробити свій внесок тут. Це не дуже багато, я знаю, але, тим не менш, це щира заява, що я беззастережно підтримую народ України не словами, а словами і діями, – повідомив Майкл Катакіс. – Кілька років тому я виступав перед великою публікою, яка зібралася в театрі, щоб обговорити Гемінґвея і мою книгу, яку опублікувало «Видавництво Старого Лева». Я був глибоко зворушений страхами, мріями та добротою молодих людей. Вони на мить викликали у мене надію на світ. Я пам’ятаю, як сказав їм, що після перебування у Львові мені стало зрозуміло, що майбутнє живе саме там. Будь ласка, скажіть всім, кому можете, що тут, в Америці, я говорив і продовжую говорити людям, що майбутнє не в Америці. Воно живе в Україні і саме зараз. Україна нагадує моїй егоїстичній країні, як виглядають мужність, непокора і порядність. Ми давно не бачили цього в США».
Нагадуємо, що у 2016 році «Видавництво Старого Лева» підписало контракт на видання книг нобелівського лауреата Ернеста Гемінґвея в Україні. Відтоді українською світ побачили 10 книг автора: «Старий і море», «Фієста. І сонце сходить», «Чоловіки без жінок та інші оповідання», «По кому подзвін», «Прощавай, зброє», «Переможцю не дістається нічого», «Мати і не мати», «Острови поміж течій», «Свято, яке завжди з тобою», «Сніги Кіліманджаро» у майстерних перекладах. Над перекладами працювали Віктор Морозов, Ганна Лелів, Андрій Савенець, Анна Вовченко, Ганна Яновська, Катерина Міхаліцина.
Майкл Катакіс – фотограф, дослідник та письменник, розпорядник літературного спадку Ернеста Гемінґвея. Упродовж останніх тридцяти п’яти років пише про розмаїті культури й географічні локації – і фотографує їх. Серед країн та регіонів, якими він мандрував: Китай, Західна Африка, Куба, Угорщина, Марокко, Туреччина, США, Корея, Філіппіни, Тайвань, Італія, Греція, Британія, Франція, Іспанія та багато інших. Майкл Катакіс автор книжок «Світлини і слова», «Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя», «Тисяча осколків: Інша Америка», «Мандрівник: спостереження американця у вигнанні», «Меморіал ветеранів війни у В’єтнамі», «Таємні істини: нариси про службу й відповідальність», «Добування голосів: дослухаючись до світлин індіанців». 1999 року його обрали членом Королівського географічного товариства. Також Майкла Катакіса призначили послом Британської бібліотеки, а 2012 року обрали директором «Американського фонду підтримки Британської бібліотеки».
   Новини по темі: Суспільство
Жодної нової книги Ернеста Гемінґвея російською: Hemingway Trust розірвали співпрацю з російськими видавцями...
16-03-2022, 15:19  >>> 
У Львові розпочав діяльність центр видачі одягу і взуття гуманітарного штабу...
16-03-2022, 14:41  >>> 
15 ухилянтів затримали впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону...
16-03-2022, 14:41  >>> 
Кібербезпека в умовах війни: як встояти на інформаційному фронті...
16-03-2022, 14:38  >>> 
Кібербезпека в умовах війни: як встояти на інформаційному фронті...
16-03-2022, 14:38  >>> 
Червоний хрест не дав евакуаційних коридорів на 16 березня – Верещук...
16-03-2022, 10:18  >>> 
Регіони: повітряні тривоги майже по всій країні, бої на Харківщині та Київщині...
15-03-2022, 10:53  >>> 
   АктуальноАктуально
Зеленський наголошує, що на російських окупантів має чекати міжнародний трибунал...
16-03-2022, 14:56  >>> 
Японія ввела ембарго на експорт товарів і технологій в РФ і Білорусь...
16-03-2022, 14:55  >>> 
Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання...
16-03-2022, 14:53  >>> 
   ПолітикаПолітика
Є ідея зміцнення оборони Миколаєва – Кім...
15-03-2022, 10:15  >>> 
Пентагон: Росіяни запустили по Україні понад 900 ракет...
15-03-2022, 10:06  >>> 
Зеленський подякував росіянці з плакатом “Ні війні” в ефірі російського каналу...
15-03-2022, 02:43  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Іспанія арештувала суперяхту російського олігарха Чемезова – ЗМІ...
15-03-2022, 10:57  >>> 
УЗ починає націоналізацію російських вагонів, які знаходиться в Україні...
15-03-2022, 10:08  >>> 
Офшори "все", порти на черзі: підсумки на економічному фронті 14 березня...
15-03-2022, 02:15  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Жодної нової книги Ернеста Гемінґвея російською: Hemingway Trust розірвали співпрацю з російськими видавцями...
16-03-2022, 15:19  >>> 
У Львові розпочав діяльність центр видачі одягу і взуття гуманітарного штабу...
16-03-2022, 14:41  >>> 
15 ухилянтів затримали впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону...
16-03-2022, 14:41  >>> 
   ВладаВлада
Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань...
02-03-2022, 12:38  >>> 
"Нормандські радники" не ухвалили жодного документу — перемовини тривали понад 8 годин...
11-02-2022, 07:25  >>> 
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
   КультураКультура
159 нобелівських лауреатів підписали лист на підтримку України...
02-03-2022, 02:46  >>> 
Помер український режисер Геннадій Тарасуль...
09-02-2022, 07:41  >>> 
МОН скасувало наказ про перевибори у Могилянці...
04-02-2022, 01:51  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:19 Жодної нової книги Ернеста Гемінґвея російською: Hemingway Trust розірвали співпрацю з російськими видавцями
15:03 Фахівці наголошують: отримати вже готові паспорти можна, проте вони будуть не верифіковані
15:02 У ЦНАП Львова можна відновити номер облікової картки платника податків
15:00 Педагоги Дитячих клубів Львова проводять творчі заняття для вимушено переміщених дітей на залізничному вокзалі
14:58 У Львівській громаді встановлюють і налаштовують системи оповіщення
14:56 Зеленський наголошує, що на російських окупантів має чекати міжнародний трибунал
14:55 Японія ввела ембарго на експорт товарів і технологій в РФ і Білорусь
14:53 Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання
14:52 Зеленський: прокурор міжнародного кримінального суду вже в Україні
14:51 Зеленський про вторгнення Росії: Усе це зло народилося з окупації Криму

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования