Жодної нової книги Ернеста Гемінґвея російською: Hemingway Trust розірвали співпрацю з російськими видавцями Суспільство | 16-03-2022, 15:19 0 106 Жодної нової книги Ернеста Гемінґвея російською: Hemingway Trust розірвали співпрацю з російськими видавцями



«Видавництво Старого Лева» отримало чудові новини від фотографа, дослідника, письменника, автора книги «Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя» та великого друга України Майкла Катакіса. Він разом з Hemingway Foreign Rights Trust (організацію, яка розпоряджається літературною спадщиною письменника Ернеста Гемінґвея) припинили співпрацю з російськими видавництвами. Про це, а також про підтримку України він написав у листі головній редакторці «Видавництва Старого Лева» Мар’яні Савці.



«Hemingway Trust розірвав будь-які подальші домовленості з нашим російським видавцем і припинив переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії. Я переконав видавництво Simon & Schuster не продавати книги в Росію і не вести з ними жодних справ. Я і надалі припинятиму стосунки з будь-якою країною, яка зараз підтримує Росію, з будь-якої причини чи обґрунтування. Я намагаюся зробити свій внесок тут. Це не дуже багато, я знаю, але, тим не менш, це щира заява, що я беззастережно підтримую народ України не словами, а словами і діями, – повідомив Майкл Катакіс. – Кілька років тому я виступав перед великою публікою, яка зібралася в театрі, щоб обговорити Гемінґвея і мою книгу, яку опублікувало «Видавництво Старого Лева». Я був глибоко зворушений страхами, мріями та добротою молодих людей. Вони на мить викликали у мене надію на світ. Я пам’ятаю, як сказав їм, що після перебування у Львові мені стало зрозуміло, що майбутнє живе саме там. Будь ласка, скажіть всім, кому можете, що тут, в Америці, я говорив і продовжую говорити людям, що майбутнє не в Америці. Воно живе в Україні і саме зараз. Україна нагадує моїй егоїстичній країні, як виглядають мужність, непокора і порядність. Ми давно не бачили цього в США».

Нагадуємо, що у 2016 році «Видавництво Старого Лева» підписало контракт на видання книг нобелівського лауреата Ернеста Гемінґвея в Україні. Відтоді українською світ побачили 10 книг автора: «Старий і море», «Фієста. І сонце сходить», «Чоловіки без жінок та інші оповідання», «По кому подзвін», «Прощавай, зброє», «Переможцю не дістається нічого», «Мати і не мати», «Острови поміж течій», «Свято, яке завжди з тобою», «Сніги Кіліманджаро» у майстерних перекладах. Над перекладами працювали Віктор Морозов, Ганна Лелів, Андрій Савенець, Анна Вовченко, Ганна Яновська, Катерина Міхаліцина.

Майкл Катакіс – фотограф, дослідник та письменник, розпорядник літературного спадку Ернеста Гемінґвея. Упродовж останніх тридцяти п’яти років пише про розмаїті культури й географічні локації – і фотографує їх. Серед країн та регіонів, якими він мандрував: Китай, Західна Африка, Куба, Угорщина, Марокко, Туреччина, США, Корея, Філіппіни, Тайвань, Італія, Греція, Британія, Франція, Іспанія та багато інших. Майкл Катакіс автор книжок «Світлини і слова», «Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя», «Тисяча осколків: Інша Америка», «Мандрівник: спостереження американця у вигнанні», «Меморіал ветеранів війни у В’єтнамі», «Таємні істини: нариси про службу й відповідальність», «Добування голосів: дослухаючись до світлин індіанців». 1999 року його обрали членом Королівського географічного товариства. Також Майкла Катакіса призначили послом Британської бібліотеки, а 2012 року обрали директором «Американського фонду підтримки Британської бібліотеки».