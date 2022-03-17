Тимчасово переселені особи отримують повноцінне лікування у медичних закладах Львівщини Суспільство | 17-03-2022, 10:26 0 123 За допомогою до медиків в основному звертаються дорослі з хронічними захворюваннями, або діти які потребують спеціального нагляду. Про це під час брифінгу 16 березня розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис.



За його словами, близько 20 дітей з тимчасово переселених родин щоденно звертаються за допомогою до медичних закладів області. Частину маленьких пацієнтів, за потреби, медики залишають на стаціонарному лікуванні. Зокрема багато звернень до комунального закладу Львівської обласної ради Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит». На базі ще одного комунального закладу Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр функціонує центр координації щодо надання допомоги дітям з онкологічними та рідкісними вродженими, або набутими захворюваннями. З початку війни близько 400 українських дітей уже відправлено на лікуванні в закордонні клініки.



«На Львівщину прибувають діти з будинків дитини, з територій, де ведуться бойові дії. Ми їх поселяємо у відповідні заклади області. Сьогодні понад 100 дітей із Запоріжжя розмістили, забезпечили їм медичний супровід та необхідний догляд», - повідомив Орест Чемерис та запевнив, що амбулаторна допомога в області працює у звичному режимі, пацієнти мають можливість отримати ліки та необхідну медичну допомогу.