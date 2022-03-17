«Брате мій, вставай!»: Tabakov у новій пісні звернувся до героїчного народу України Суспільство | 17-03-2022, 10:27 0 103 Три тижні український народ героїчно бореться за територіальну цілісність України та власну ідентичність. Тримають оборону і бійці музичного фронту – українські артисти презентують усе нові і нові патріотичні пісні, які піднімають дух нашого війська і всіх українців. Співак та композитор Павло Табаков (сценічне ім’я - Tabakov) на другому тижні жорстокої війни Росії проти України презентував емоційну пісню «Забирайся, війна!». А цими днями нова прем’єра від виконавця – «Брате мій, вставай!».



«Вставай! Брате мій, вставай! / Бери у руки зброю - / І землю захищай! / Вставай! Брате мій, вставай! / За нами Україна, / За нами наша рідна земля!», - слова, які покликані підтримувати бойовий дух українців.

Відоме гасло «Схід і Захід разом!» набуває нового звучання. Дуже символічно, що автором слів пісні «Брате мій, вставай!» є харків’янка Надія Зінченко. Павло Табаков – корінний львів’янин. Тож навіть у музичній творчості українці демонструють зараз єдність і спільну боротьбу. Ворог, сам того не усвідомлюючи, об’єднав українців – в одну надпотужну силу.

Не маємо права ані на мить сумніватися у нашій перемозі, - каже Tabakov. – Силі і мужності української армії і всіх, хто зараз боронить нашу землю на всіх можливих фронтах, дивується увесь світ. Українці стають справжнім світовим феноменом – унікальним прикладом нескореності та незламності.

Послухати нову пісню Tabakov «Брате мій, вставай!» і переглянути відео до неї можна тут:

https://youtu.be/gw6E3RrvHIQ

