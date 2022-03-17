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«Брате мій, вставай!»: Tabakov у новій пісні звернувся до героїчного народу України

Суспільство | 17-03-2022, 10:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    
Три тижні український народ героїчно бореться за територіальну цілісність України та власну ідентичність. Тримають оборону і бійці музичного фронту – українські артисти презентують усе нові і нові патріотичні пісні, які піднімають дух нашого війська і всіх українців. Співак та композитор Павло Табаков (сценічне ім’я - Tabakov) на другому тижні жорстокої війни Росії проти України презентував емоційну пісню «Забирайся, війна!». А цими днями нова прем’єра від виконавця – «Брате мій, вставай!».

«Вставай! Брате мій, вставай! / Бери у руки зброю - / І землю захищай! / Вставай! Брате мій, вставай! / За нами Україна, / За нами наша рідна земля!», - слова, які покликані підтримувати бойовий дух українців.
Відоме гасло «Схід і Захід разом!» набуває нового звучання. Дуже символічно, що автором слів пісні «Брате мій, вставай!» є харків’янка Надія Зінченко. Павло Табаков – корінний львів’янин. Тож навіть у музичній творчості українці демонструють зараз єдність і спільну боротьбу. Ворог, сам того не усвідомлюючи, об’єднав українців – в одну надпотужну силу.
Не маємо права ані на мить сумніватися у нашій перемозі, - каже Tabakov. – Силі і мужності української армії і всіх, хто зараз боронить нашу землю на всіх можливих фронтах, дивується увесь світ. Українці стають справжнім світовим феноменом – унікальним прикладом нескореності та незламності.
Послухати нову пісню Tabakov «Брате мій, вставай!» і переглянути відео до неї можна тут:
https://youtu.be/gw6E3RrvHIQ
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