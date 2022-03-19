Війна – це обмеження, у тому числі інформаційне - Служба безпеки України просить не інформувати ворога через соцмережі та ЗМІ Суспільство | 18-03-2022, 15:28 0 90 Жертвами пропаганди в наш час стають не лише окремі люди, а цілі держави. Тому варто пам’ятати, що війна – це певні обмеження, у тому числі обмеження щодо поширення інформації. Застереження від Управління Служби безпеки у Львівській області озвучила під час брифінгу речниця правоохоронного органу Роксолана Яворська. Вона акцентувала на тому, поширення у ЗМІ та у соцмережах інформації зі стратегічних локацій може негативно вплинути на стан суспільства та безпеку країни.



«За даними розвідувального управління Міністерства оборони США, 90 % інформації, яку поширюють громадяни через власні дописи у соціальних мережах, або публікують вітчизняні засоби масової інформації отримується та аналізується розвідкою ворожої країни»,- наголосила Роксолана Яворська. Вона нагадала, що забороняється виставляти світлини, відео військових частин, територій стратегічних об’єктів, підрозділів територіальної оборони. Такі фото та відеоматеріали розцінюються як статистична інформація для ворога.