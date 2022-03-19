Сьогодні до Львова із Фатіми прибуде мандрівна статуя Пресвятої Богородиці Суспільство | 18-03-2022, 15:55 0 130 У храмі Різдва Пресвятої Богородиці розповіли, що Центр Святині Фатіми (Португалія) надає офіційну копію статуї Фатімської Божої Матері, щоб у Її присутності просити перед Богом про захист та мир в Україні і світі.



Статуя Богородиці прямує саме до храму Різдва Пресвятої Богородиці, де перебуватиме до 15 квітня 2022 року.



«Запрошуємо всіх на Божественну Літургію о 13.00, після якої зустрічатимемо статую Богородиці», - зауважили у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.







Львівська міська рада