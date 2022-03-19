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Сьогодні до Львова із Фатіми прибуде мандрівна статуя Пресвятої Богородиці
|Суспільство | 18-03-2022, 15:55
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|У храмі Різдва Пресвятої Богородиці розповіли, що Центр Святині Фатіми (Португалія) надає офіційну копію статуї Фатімської Божої Матері, щоб у Її присутності просити перед Богом про захист та мир в Україні і світі.
Статуя Богородиці прямує саме до храму Різдва Пресвятої Богородиці, де перебуватиме до 15 квітня 2022 року.
«Запрошуємо всіх на Божественну Літургію о 13.00, після якої зустрічатимемо статую Богородиці», - зауважили у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.
Львівська міська рада
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