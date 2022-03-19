Українці єднаються в біді Суспільство | 18-03-2022, 16:04 0 90 В пункті підтримки внутрішньо переміщених осіб при національному природному парку «Сколівські Бескиди» розпочато прийом та поселення жителів з Східної України. Тут не чути вибухів та можна спокійно пережити час воєнного стану. Притулок розрахований орієнтовно на 200 осіб. Прийом людей проводиться після постановки на облік у міській раді без зайвих формальностей.



Всю організаційну роботу проводять спільно Сколівська міська рада та національний природний парк «Сколівські Бескиди».

Координує роботу Львівське обласне управління лісового то мисливського господарства.

Тут створено мінімальні вигоди (освітлення, тепло, вода холодна і тепла, кухня. санвузли, пральні машини, обігрівачі повітря, електрочайники, холодильник, інтернет зв'язок, розетки для підзарядки мобільних телефонів.



Для дітей створена ігрова кімната, а також при потребі можна підібрати гуманітарний одяг та взуття. Для всіх людей організовано харчування.

Посильну допомогу для створення даного пункту надали міжнародні партнери: Aevis Foundation, Frankfurt Zoological Society Zoological Society (Німеччина), Fundația Conservation Carpathia (Румунія). За що висловлюємо їх керівникам шану та щиросердечні подяки.

До благодійної справи долучився о. Володимир Борис, місцевий бізнес-партнер Андрій Пенар, активісти Тетяна Зінкевич, Іван Зубрицький та Наталя Артєєва. До виконання підсобних робіт долучилися місцеві жителі Демні.

Висловлюємо щиру подяку всім небайдужим, всім благодійникам за розуміння, підтримку і турботу за наших людей, за наших українців.

Спільно працюємо щоб допомогти людям, які зазнали поневірянь від російських окупантів пережити нелегкий час, розрадити, втішити простими життєвими благами.



