Мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу розповіла про те, як приймає та допомагає людям з гарячих точок нашої країни Суспільство | 18-03-2022, 20:13 0 68 Тисячі людей упродовж цих трьох тижнів долають неймовірні відстані щодня, аби потрапити в безпечніше місце. Вони втікають від снарядів, вибухів та роблять усе, аби захистити своїх дітей. Розгублені та налякані, часто без необхідних речей, вони тимчасово переїжджають до міст, де відносно тихо та спокійно, щоб залишитися тут або перепочити перед тим, як поїхати за кордон. Небайдужі люди щиро відкривають їм свої помешкання та серця. Одна з них, мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу Інна Кривко з Дублян поділилася тим, як допомагала й допомагає десяткам людей, які приїжджають до неї, рятуючись від обстрілів та ракет окупантів.



«Люди приїжджали зі всюди… Гостомель, Ірпінь, Суми, Київ… Першою приїхала сім’я з дитячого будинку сімейного типу з Умані, де мешкає, вісім дітей. Їх бомбили якраз 24-го лютого. Всі спали, ніхто нічого не очікував, а потім прокинулись від того, як бомбили склад – їхня хата за півтора кілометра звідти. Як були в піжамах, так і заскочили в машину. У них придорожнє кафе було, це сімейний бізнес, який створювався роками, і воно розлетілося на їхніх очах, нічого не залишилось. Ми там колись навіть обідали, як їздили до них. Але сім’я рада, що всі живі. Їхня мама казала, що тільки в кіно таке бачила, коли їдеш дорогою, а навколо тебе все вибухає. Я про війну дізналася о шостій ранку, до мене дзвонили люди з дитячого будинку сімейного типу в Ірпені. Ми до цього тільки в чаті спілкувалися, особисто не бачилися ні разу. І мама звідти сказала мені: «Інна, нас бомблять, навколо нас все рветься, здригається будинок, летить скло. Посадили дітей, добре, що машина ціла, просто сідаємо і їдемо до тебе, ти нас приймеш?» Я не повірила своїм вухам. Вони їхали до мене тридцять годин.



А потім вдень заїхав ще один дитячий будинок сімейного типу, де було дванадцять дітей. Ми не знали, де їм стелити, не було місця, тому зсовували ліжка. Надули матраци, найменших беремо до себе в ліжко. Але не було такої кількості подушок і ковдр на всіх, ми клали дітей на м’які іграшки, вкривали махровими халатами, рушниками. Вдягали в піжами, які в нас були. Я просто не знала, де мені брати постіль, написала з питанням в нашу місцеву Facebook-групу. В нас тут такі люди! Жінка одна за добу пошила десять подушок та десять ковдр. Коли привезла, то ми плакали… Люди так перейнялися – ми просили тільки ковдри й подушки, більше нічого, але нам нанесли іграшки, одяг, їжу, все, що мали. Ми дуже їм вдячні.



Мій телефон день і ніч розривається, навіть не знаю, кому його передали, до мене просто дзвонять люди і кажуть, що не мають куди йти. Одних ми випадково знайшли біля Ратуші. Це були старенька бабця, дівчинка та двоє жінок з Києва, вони стояли розгублені, зі слізьми на очах, не знали, куди їм йти. То ми їх забрали до себе, а через п’ять днів ця сім’я купила квитки на автобус до Варшави. Зараз до нас ще має приїхати сім’я через «зелений коридор». Я дуже хвилююся, бо втратила з ними зв’язок. Вони вранці подзвонили, сказали, що дали «зелений коридор», і вони от-от виїжджають з Сум. З ними восьмеро дітей, страшно за всіх, бо знаємо, що окупанти б’ють без винятків…



Я би сама не знала, як давати раду, бо в нас тут будинки вже не вміщували дітей. Тому телефонувала в управління «Служба у справах дітей», там вже скеровували і підказували. Так ми потрохи координувалися, бо в цьому хаосі без такої злагодженої праці «Служби у справах дітей» ми би не впоралися – людей, дітей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу – їх дуже багато. І всім потрібна допомога», - розповідає Інна Кривко.



З її слів, зараз насправді важко злічити людей, яких вони вже прихистили. Близько сімдесяти людей прийняв лише їхній дитячий будинок сімейного типу.



«Тільки за першу доби війни людей зо тридцять до нас приїхало. Знаєте, я вже перестала запам’ятовувати їхні імена, обличчя… Настільки їх було багато. Сьогодні виїхала сім’я, яка була з Луганщини, жили у нас трохи менше тижня. Деякі зараз мені пишуть, радісні, що вже поселилися, дякують, а я й не пам’ятаю, хто це», - каже мама-вихователька.



Перш за все, люди потребують одягу, бо більшість не мають його з собою в достатній кількості, адже найперше, вони беруть речі першої необхідності. Також потрібне взуття, нижня білизна.



«Хтось приїжджає (а вони збиралися в паніці), і на дітях весняна курточка, взуття недостатньо тепле, а надворі ще холодно. Вдягалися поспішно, у те, що було під рукою. З Дублян всі потрохи допомагали. Ми навіть не просили всього цього, люди самі несли все, що мали: закрутки, крупи, каші. А тоді якраз магазини закривалися. То був другий-третій день війни, у людей була паніка, продукти скуповували з шаленою швидкістю, ми навіть хліба не могли купити.



Шукали тут і лікарів. Я не могла додзвонитися до швидкої, але в нас є місцевий лікар – надзвичайна людина: оглядає усіх дітей, які до нас приїхали, завжди відповідає, підказує, приїжджає, і в не робочий час, й у вихідні. Доглядає за цими дітьми, шукає ліки», - ділиться пані Інна.



Спершу було надзвичайно важко, зазначає жінка. Але тепер намагається «відключати» сильні емоції і ще більше допомагати. Бо зараз це найпотрібніше.



«Знаєте, їхні діти від кожного різкого звуку просто втягують голови в плечі, плачуть або присідають. Мої не розуміють чому, бо тут не було вибухів. І якщо дверима хтось з малих гепне, знаєте, як діти, буває, бігають, бавляться, і мале присіло, голову руками закриває… Бо вони це все чули, бачили, їм було страшно, їх так вчили, поки вони звідти виїжджали, що треба падати на підлогу, на землю, закривати голову.



Зараз у нас живе хлопчик, якому три з половиною роки. Його мама є у пологовому, їй робили кесарів розтин. Жінка народила хлопчика, але сама, на жаль, перебуває у важкому стані. Тому старший живе з нами, поки вона не може його забрати чи побачити. З дитиною новонародженою, казали, все гаразд. Історій надзвичайно багато.



Спершу я пропускала все через себе, дуже переживала, плакала разом з тими людьми. Зараз я просто автоматично допомагаю людям, виконую свою роботу і стараюся відключити дуже сильні емоції. Через себе тонни того болю не пропустиш, бо так можна просто вигоріти, і нікому тоді не допоможеш. Тому я вже більш спокійна, розумію, що хтось повинен бути виваженим, мати холодну голову», - підсумувала Інна Кривко, мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу Дублян.



Львівська міська рада