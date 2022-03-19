У Львові облаштували 6 нових складів для збору та видачі гуманітарної допомоги Суспільство | 18-03-2022, 20:19 0 83 Вимушено переміщені українці можуть отримати гуманітарну допомогу у Львові в шести нових постійно діючих пунктах. Про це написав міський голова Львова на своїй сторінці у Facebook.



«Тим, хто хоче допомогти, і тим, хто потребує допомоги – ми у Львові облаштували нові постійні пункти гуманітарної допомоги для вимушених переселенців», – наголосив мер Львова.



Відтепер отримати чи залишити гуманітарну допомогу можна на складах за адресами:



Залізничний район — вул. Сигнівка, 1;

Шевченківський район — вул. Замарстинівська, 71 (вхід з вул. Циганівка);

Галицький район — вул. Ф. Ліста, 2;

Сихівський район — вул. Сихівська, 14;

Личаківський район — пл. Петрушевича, 2;

Франківський район — вул. Чупринки, 71.

Речі, яких зараз потребують перш за все:



продукти довготривалого зберігання;

медикаменти;

спальники;

каремати;

чисту постіль.

Номер телефону волонтерського центру: +380 322 546 079.







Львівська міська рада