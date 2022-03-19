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У Львові облаштували 6 нових складів для збору та видачі гуманітарної допомоги
|Суспільство | 18-03-2022, 20:19
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|Вимушено переміщені українці можуть отримати гуманітарну допомогу у Львові в шести нових постійно діючих пунктах. Про це написав міський голова Львова на своїй сторінці у Facebook.
«Тим, хто хоче допомогти, і тим, хто потребує допомоги – ми у Львові облаштували нові постійні пункти гуманітарної допомоги для вимушених переселенців», – наголосив мер Львова.
Відтепер отримати чи залишити гуманітарну допомогу можна на складах за адресами:
Залізничний район — вул. Сигнівка, 1;
Шевченківський район — вул. Замарстинівська, 71 (вхід з вул. Циганівка);
Галицький район — вул. Ф. Ліста, 2;
Сихівський район — вул. Сихівська, 14;
Личаківський район — пл. Петрушевича, 2;
Франківський район — вул. Чупринки, 71.
Речі, яких зараз потребують перш за все:
продукти довготривалого зберігання;
медикаменти;
спальники;
каремати;
чисту постіль.
Номер телефону волонтерського центру: +380 322 546 079.
Львівська міська рада
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