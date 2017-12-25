Східне партнерство: Депутат Європарламенту Гармс требует чіткого бачення та конкретних результатів для громдян Суспільство | 27-11-2017, 12:36 0 244 Східне партнерство: Депутат Європарламенту Гармс требует чіткого бачення та конкретних результатів для громдян





Після 5-го саміту Східного партнерства в Брюсселі співголова парламентської асамблеї Euronest Ребекка Гармс (Зелені/Європейський вільний альянс, Німеччина) зробила таку заяву:



“Саміт Східного партнерства став хорошою нагодою для ЄС та його східних партнерів, щоб підтвердити свої зобов’язання подальшої співпраці. Завдяки угодам про асоціацію та іншим новим угодам партнерства з Європейським Союзом дехто з наших країн Східного партнерства здійснили значний прогрес на шляху до європейської інтеграції. Проте на шляху ми також зустрічаємо перепони та бар’єри.



Шлях до верховенства права та демократії - довгий та звивистий. ЄС отримав хороший досвід у боротьбі проти корупції, створенні стабільних інституцій та незалежних судових органів.



ЄС та його східні партнери мають вжити заходів для більш гладкого та стійкого процесу реформування на основі принципів диференціації та інклюзивності. Ми маємо підтримати амбітні прагнення та сильне бажання чіткої політичної перспективи до європейської інтеграції.



Додаткові посередницькі зусилля та ініціативи, зокрема за участі ЄС, потрібні для врегулювання значної кількості невирішених конфліктів в регіоні. Це вимога людей. Й у нас як ЄС є важливі зобов’язання у сфері безпеки на нашому континенті”.



Додаткова інформація



Парламентську асамблею Euronest створено в Брюсселі 3 травня 2011 року як парламентський орган Східного партнерства ЄС. Зустрічі проходят один раз на рік у вигляді пленарних засідань. Ціль - просування політичниї асоціації та подальної економічної інтеграції між Європейським Союзом та його східними партнерами (Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Молдовою та Україною; Білорусь поки не є членом парламентської асамблеї Euronest).



Остання зустріч була в Києві 30 жовтня - 1 листопада 2017 року. Депутати Європарламенту та країн-партнерів прийняли сім резолюцій щодо різних питань - від свободи для медіа до безробіття серед молоді. Бюро Асамблеї прийняло важливий набір рішень для саміту.