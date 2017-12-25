Націоналісти Львова провели мовчазну ходу та вшанували пам’ять жертв Голодомору Суспільство | 27-11-2017, 12:41 0 269 Націоналісти Львова провели мовчазну ходу та вшанували пам’ять жертв Голодомору











85 років тому окупанти влаштували в Україні масовий терор голодом.







Впродовж 1932-1933 щохвилини помирало 17, щогодини – 1041, а щодоби – 25 000 українців.

Загалом Голодомор забрав життя не менше 12 млн. людей.







До ходи долучились небайдужі львів’яни. Вшанувати пам’ять замучених голодом українців приєдналось багато студентів та літніх людей, приходили цілими родинами. Хода тривала близько години від пам’ятника С. Бандері до пам’ятника Т. Шевченкові.







Керівник Львівської міської організації ВО «Свобода» Любомир Мельничук розповів: «Мене не дивує, що сьогодні тут так багато людей. Насправді, в українців є величезне усвідомлення того, що Голодомор – це геноцид проти нашого народу. Знаючи всі жахливі історії про зруйновані долі цілих сімей зрозуміло чому така кількість львів’ян прийшли вшанувати пам’ять замордованих голодом українців».







Хода завершилась молебнем за загиблими біля пам’ятника Т. Шевченкові.