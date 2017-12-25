28.11 (19:00) Прем’єрний прес-показ фільму В. Бігуна «Серце мами Гонгадзе» Суспільство | 27-11-2017, 12:49 0 286 Прем’єрний прес-показ фільму В. Бігуна «Серце мами Гонгадзе»







28 листопада 2017 р., з нагоди річниці успіння Лесі Гонгадзе, в Центрі Шептицького відбудеться відкритий прем’єрний прес-показ фільму українського режисера французького походження В’ячеслава Бігуна «Серце мами Гонгадзе».



«Серце мами Гонгадзе» — унікальна прижиттєва кіносповідь Лесі Гонгадзе про велику українську любов. Легендарна жінка, яку не почули за життя, відверто оповідає про надихаючі та інтимні моменти своєї долі.



Стрічка допрем’єрно демонструвалася на низці кінофестивалів, у Парижі та Таллінні. Вона — фаворит патріотичних кінофестивалів, відзначена як «Кращий образ у кадрі» на Міжнародному фестивалі історичного кіно.



Після перегляду — спілкування з творчою групою стрічки та героями в кадрі та за кадром: з-поміж багатьох інших — львівськародина Лесі Гонгадзе (Корчак), кінорежисер і вчений-юрист В’ячеслав Бігун, продюсер стрічки і львівський активіст Юрій Чижмар, професор Львівського університету та друг пані Лесі — Петро Рабінович, колежанка пані Лесі — Таміла Алексанян, громадська діячка Леся Крип'якевич та ін.



З 30 листопада передбачено кіно-театральний показ стрічки, а 2 грудня (16:00) – відкрита Львівська прем’єра в Львівському палаці мистецтв.



Матеріали фільму в мережі (за лінком http://bit.ly/2xZuJ5j), кадри та афіша, як і огляди (http://www.imdb.com/title/tt3746274).



Кінематографіст і вчений-юрист В’ячеслав Бігун навчався й працював у провідних університетах і установах світу (Львівський ун-т, Гейдельберг, Сорбонна та ін.), юристом — в Європейському суді з прав людини. Кандидат юридичних наук, магістр кіномистецтва. Автор більше 500 публікацій, близько 20 фільмів, які удостоєно більше 30 нагород. Чи не перший український кінорежисер – мільйонер за кількістю онлайн-переглядів (бл. 3,5 млн). Неодноразово відзначався і за активну популяризацію українського кіно.



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