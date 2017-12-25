Львівщина активізує співпрацю з Чеською Республікою у галузі машинобудування Суспільство | 28-11-2017, 12:53 0 276 Львівщина активізує співпрацю з Чеською Республікою

у галузі машинобудування

Cьогодні, 28 листопада, перший заступник голови Львівської

облдержадміністрації Ростислав Замлинський зустрівся із представниками

чеської компанії “ISMM Production&Busines Cooperation s.r.o.”, яка

займається машинобудуванням.

Перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський ознайомив

представників із економічним розвитком Львівщини і зазначив, що цей регіон є

безпечним для залучення іноземних інвестицій і розвитку нових виробничих

потужностей.

“Ми розглядаємо співпрацю з інвесторами у такій площині: ми супроводжуємо

кожен інвестиційний проект, консультуємо потенційних інвесторів на кожному етапі

реалізації проекту, сформована база даних земельних ділянок і приміщень, де

можна розмістити виробничі потужності. Крім того на Львівщині зареєстровано 4

індустріальні парки і ми у пошуку інвесторів, які готові виконувати функції як

адміністратора, так і ключового інвестора", - зазначив Ростислав Замлинський

Ростислав Замлинський наголосив, що практично щотижня на Львівщині

відкривають нові підприємства, а також активно розвивається промисловість та

аграрна галузь.

Власник “ISMM Production&Busines Cooperation s.r.o.” Мілослав Цвачек розповів

про основні напрями діяльності компанії і закцентував увагу на співпраці Чеської

Республіки та Львівщини у галузі машинобудування.

“Ми маємо справу з інженерією, машинобудуванням і ми прагнемо розвитку

зв’язків між Львівщиною і Чехією. Це було б зручно і з економічної точки зору, адже

Львів близько розташований до кордону. Тож ми прагнемо почати співпрацю із

представниками машинобудівної галузі у вашому регіоні. Якщо співробітництво

розвиватиметься добре, то ми розглянемо створення спільного підприємства”, –

зазначив Мілослав Цвачек.

У відповідь перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський

зазначив, що на Львівщині галузь машинобудування є однією з ключових у

розвитку промисловості, наявні кваліфіковані кадри, а також розвинений ІТ-

кластер.

"Вам необхідно вивчити ємність ринку, поспілкуватись із потенційними

виробниками і розглянути перенесення частково виробництва на Львівщину. Ми

3

можемо поширити інформацію про вашу компанію підприємствам, які працюють на

території області і ми готові до співпраці", - підкреслив Ростислав Замлинський.

Також Ростислав Замлинський запросив представників чеської компанії відвідати

агропромислову виставку «EuroAGRO”, яка стартує сьогодні.

