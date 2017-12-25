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Львівщина активізує співпрацю з Чеською Республікою у галузі машинобудування
|Суспільство | 28-11-2017, 12:53
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|Львівщина активізує співпрацю з Чеською Республікою
у галузі машинобудування
Cьогодні, 28 листопада, перший заступник голови Львівської
облдержадміністрації Ростислав Замлинський зустрівся із представниками
чеської компанії “ISMM Production&Busines Cooperation s.r.o.”, яка
займається машинобудуванням.
Перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський ознайомив
представників із економічним розвитком Львівщини і зазначив, що цей регіон є
безпечним для залучення іноземних інвестицій і розвитку нових виробничих
потужностей.
“Ми розглядаємо співпрацю з інвесторами у такій площині: ми супроводжуємо
кожен інвестиційний проект, консультуємо потенційних інвесторів на кожному етапі
реалізації проекту, сформована база даних земельних ділянок і приміщень, де
можна розмістити виробничі потужності. Крім того на Львівщині зареєстровано 4
індустріальні парки і ми у пошуку інвесторів, які готові виконувати функції як
адміністратора, так і ключового інвестора", - зазначив Ростислав Замлинський
Ростислав Замлинський наголосив, що практично щотижня на Львівщині
відкривають нові підприємства, а також активно розвивається промисловість та
аграрна галузь.
Власник “ISMM Production&Busines Cooperation s.r.o.” Мілослав Цвачек розповів
про основні напрями діяльності компанії і закцентував увагу на співпраці Чеської
Республіки та Львівщини у галузі машинобудування.
“Ми маємо справу з інженерією, машинобудуванням і ми прагнемо розвитку
зв’язків між Львівщиною і Чехією. Це було б зручно і з економічної точки зору, адже
Львів близько розташований до кордону. Тож ми прагнемо почати співпрацю із
представниками машинобудівної галузі у вашому регіоні. Якщо співробітництво
розвиватиметься добре, то ми розглянемо створення спільного підприємства”, –
зазначив Мілослав Цвачек.
У відповідь перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський
зазначив, що на Львівщині галузь машинобудування є однією з ключових у
розвитку промисловості, наявні кваліфіковані кадри, а також розвинений ІТ-
кластер.
"Вам необхідно вивчити ємність ринку, поспілкуватись із потенційними
виробниками і розглянути перенесення частково виробництва на Львівщину. Ми
3
можемо поширити інформацію про вашу компанію підприємствам, які працюють на
території області і ми готові до співпраці", - підкреслив Ростислав Замлинський.
Також Ростислав Замлинський запросив представників чеської компанії відвідати
агропромислову виставку «EuroAGRO”, яка стартує сьогодні.
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