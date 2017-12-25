Понад 35 млн гривень – на виплати ощадливим отримувачам субсидій Суспільство | 28-11-2017, 12:54 0 292 Понад 35 млн гривень – на виплати ощадливим

отримувачам субсидій

Уряд виконав задекларовані завдання щодо виплати ощадливим

отримувачам субсидій, які опалювали своє житло газом чи з допомогою

електроенергії.

Відтак, сьогодні, 28 листопада, Львівській області перерахували другий транш

субвенції в сумі 37,5 млн гривень.

Ці кошти перерахували місцевим бюджетам для подальшого спрямування їх на

персональні рахунки громадян, які включені у відповідні списки на виплату.

Нагадаємо, що монетизація субсидій передбачає виплати громадянам, які досягли

економії, що еквівалентна максимум 100 кубометрам газу та 150 кіловат

електрики.

Таким правом у Львівській області скористалися понад 130 тис отримувачів і

найближчим часом будуть проведені повні розрахунки в обсязі 83,5 млн гривень.