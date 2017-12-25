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Понад 35 млн гривень – на виплати ощадливим отримувачам субсидій
|Суспільство | 28-11-2017, 12:54
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|Понад 35 млн гривень – на виплати ощадливим
отримувачам субсидій
Уряд виконав задекларовані завдання щодо виплати ощадливим
отримувачам субсидій, які опалювали своє житло газом чи з допомогою
електроенергії.
Відтак, сьогодні, 28 листопада, Львівській області перерахували другий транш
субвенції в сумі 37,5 млн гривень.
Ці кошти перерахували місцевим бюджетам для подальшого спрямування їх на
персональні рахунки громадян, які включені у відповідні списки на виплату.
Нагадаємо, що монетизація субсидій передбачає виплати громадянам, які досягли
економії, що еквівалентна максимум 100 кубометрам газу та 150 кіловат
електрики.
Таким правом у Львівській області скористалися понад 130 тис отримувачів і
найближчим часом будуть проведені повні розрахунки в обсязі 83,5 млн гривень.
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