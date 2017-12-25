Учнів та студентів запрошують до участі у міжнародному фестивалі «Литовська феєрія» Суспільство | 28-11-2017, 12:56 0 272 Учнів та студентів запрошують до участі у

міжнародному фестивалі «Литовська феєрія»

Упродовж 28 лютого – 4 березня 2018 року в м. Вільнюсі (Литва) триватиме ІІІ

Міжнародний фестиваль дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія».

Метою Фестивалю є виявлення та підтримка обдарованих дітей і молоді,

встановлення творчих контактів, сприяння дружнім зв’язкам і зміцненню

взаємодії між дітьми та молоддю з різних регіонів України, створення умов

щодо підтримки багатонаціональної дитячо-молодіжної творчості.

У Фестивалі братиме участь учнівська та студентська молодь, творчі колективи

України, Литви та інших країн.

Номінації Фестивалю: вокал, хореографія, інструментальний жанр, образотворче,

декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво, театральний жанр (драматичний,

музичний), конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій «Молодь

обирає здоров’я».

Творчим колективам та солістам необхідно до 1 лютого 2018 року надіслати

заявку (додається) на участь у Фестивалі до оргкомітету Фестивалю на електронну

адресу: info@sds.in.ua з приміткою «Фестиваль «Литовська феєрія». Можлива

участь одразу у декількох номінаціях.

За додатковою інформацією прохання звертатися до організаційного комітету

Фестивалю за телефонами: 044-501-01-15, 044-400-43-01, 067-407-77-98, 097-908-

52-28, 093-214-64-17, 050-447-49-68.