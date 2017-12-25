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Учнів та студентів запрошують до участі у міжнародному фестивалі «Литовська феєрія»
|Суспільство | 28-11-2017, 12:56
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|Учнів та студентів запрошують до участі у
міжнародному фестивалі «Литовська феєрія»
Упродовж 28 лютого – 4 березня 2018 року в м. Вільнюсі (Литва) триватиме ІІІ
Міжнародний фестиваль дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія».
Метою Фестивалю є виявлення та підтримка обдарованих дітей і молоді,
встановлення творчих контактів, сприяння дружнім зв’язкам і зміцненню
взаємодії між дітьми та молоддю з різних регіонів України, створення умов
щодо підтримки багатонаціональної дитячо-молодіжної творчості.
У Фестивалі братиме участь учнівська та студентська молодь, творчі колективи
України, Литви та інших країн.
Номінації Фестивалю: вокал, хореографія, інструментальний жанр, образотворче,
декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво, театральний жанр (драматичний,
музичний), конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій «Молодь
обирає здоров’я».
Творчим колективам та солістам необхідно до 1 лютого 2018 року надіслати
заявку (додається) на участь у Фестивалі до оргкомітету Фестивалю на електронну
адресу: info@sds.in.ua з приміткою «Фестиваль «Литовська феєрія». Можлива
участь одразу у декількох номінаціях.
За додатковою інформацією прохання звертатися до організаційного комітету
Фестивалю за телефонами: 044-501-01-15, 044-400-43-01, 067-407-77-98, 097-908-
52-28, 093-214-64-17, 050-447-49-68.
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