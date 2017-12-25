«Основи європейськості» Суспільство | 29-11-2017, 12:42 0 434 «Основи європейськості»

Розглядається спроба в діалоговій формі з слухачами відтворити ієрархію категорій

- Культура – Мистецтво – Краса;

- Релігія – Світогляд – Віра;

- Наука – Освіта – Знання,

осмислюючи тлумачення визначень, що стають наріжним каменем у парадигмах

європейських цінностей і ознак європейськості.

Висвітлюються основні засади європейських цінностей, способи відмежування від

мультикультурності, псевдотолерантності, махрового популізму.

Про правдивість і доброчесність, в минулому, сучасному і майбутньому Європи.

Про європейський контекст українського політичного державотворення.

В стислій формі лаконічно в рамках загальнолюдських цінностей ведеться діалог з

питань, що хвилюють сьогодні шукачів Нових форм сприйняття і Нових способів

взаємовідносин між особами, громадою та суспільством.

Пропонується Нова україноцентрична ідеологія, що базується на європейських

традиціях і європейській культурі.

Інформаційна підтримка та організація заходу ГО «Європейська Галичина».

Діалог відбудеться в актовій залі автодорожнього коледжу Національного

університету «Львівська політехніка» за адресою:

м. Львів, вул. Личаківська, 2 (актова зала).

Початок о 14.10, 30 листопада 2017 року.

Джерела:

Паризька декларація (травень, 2017 року).

Програма української партійної асамблеї.

Головний редактор журналу «Ідея і Чин» Ігор Подоляк