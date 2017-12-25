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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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«Основи європейськості»
|Суспільство | 29-11-2017, 12:42
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|«Основи європейськості»
Розглядається спроба в діалоговій формі з слухачами відтворити ієрархію категорій
- Культура – Мистецтво – Краса;
- Релігія – Світогляд – Віра;
- Наука – Освіта – Знання,
осмислюючи тлумачення визначень, що стають наріжним каменем у парадигмах
європейських цінностей і ознак європейськості.
Висвітлюються основні засади європейських цінностей, способи відмежування від
мультикультурності, псевдотолерантності, махрового популізму.
Про правдивість і доброчесність, в минулому, сучасному і майбутньому Європи.
Про європейський контекст українського політичного державотворення.
В стислій формі лаконічно в рамках загальнолюдських цінностей ведеться діалог з
питань, що хвилюють сьогодні шукачів Нових форм сприйняття і Нових способів
взаємовідносин між особами, громадою та суспільством.
Пропонується Нова україноцентрична ідеологія, що базується на європейських
традиціях і європейській культурі.
Інформаційна підтримка та організація заходу ГО «Європейська Галичина».
Діалог відбудеться в актовій залі автодорожнього коледжу Національного
університету «Львівська політехніка» за адресою:
м. Львів, вул. Личаківська, 2 (актова зала).
Початок о 14.10, 30 листопада 2017 року.
Джерела:
Паризька декларація (травень, 2017 року).
Програма української партійної асамблеї.
Головний редактор журналу «Ідея і Чин» Ігор Подоляк
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