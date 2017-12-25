Продукт львівських розробників потрапив у список ТОП 25-ти винаходів 2017 року Суспільство | 29-11-2017, 12:49 0 504 На обкладинці нового номеру журналу TIME – продукт львівських розробників. Робот Jibo увійшов до списку 25-ти винаходів 2017 року. Його розробкою частково займалась львівська компанія Waverley Software, яка є членом Львівського ІТ Кластеру.



«Jibo – стаціонарний робот для дому, який взаємодіє з людьми. Він може розпізнавати обличчя та голос, запам’ятовувати ваші жарти, і, таким чином, будувати справжні стосунки. Він реагує на довколишнє середовище рухами та звуками, може фотографувати вас та нагадувати про важливі події чи розповідати про погоду.



ІТ компанія Waverley Software займається розробкою мобільних аплікацій, дизайном, Blockchain consulting та розробкою cloud рішень. Офіси компанії розташовані в США, Україні та В’єтнамі. В українському офісі Waverley Software три команди провідних спеціалістів працюють з Jibo. Робот складається з багатьох компонентів, одна з яких – серверна інфраструктура, що забезпечує передачу даних і зберігає особистість робота. Також команди розробляють нативні мобільні додатки для iOS та Android і забезпечують контроль якості продукту. Ці розробки спрямовані на інтеграцію користувачів з роботом, при цьому особлива увага приділяється захисту даних», - зазначили винахідники.



Серед інших винаходів у ТОП 25 від журналу TIME – окуляри eSight 3, які допомагають орієнтуватися в просторі людям з порушенням зору; чашка для кави чи чаю Ember Mug, яке підтримує ідеальну температуру напою; ліфти Thyssenkrupp MULTI, які пересуваються в різних напрямках, не лише по вертикалі, а й по горизонталі; смартфон Apple iPhone X; жіджаб для мусульманок, які займаються спортом Nike Pro Hijab.



