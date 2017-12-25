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Понад тисячу пачок сигарет прикордонники виявили в двох іномарках на кордоні з Польщею
|Суспільство | 29-11-2017, 12:55
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|Понад тисячу пачок сигарет прикордонники виявили в двох іномарках на кордоні з Польщею
Два автомобілі з прихованими сигаретами зупинили сьогодні вночі прикордонники Львівського загону та працівники митниці у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.
Так, в пункті пропуску «Рава-Руська» у спеціально обладнаній порожнині паливного бака автомобіля «Део» виявлено 310 пачок сигарет без акцизних марок. В пункті пропуску «Устилуг», в іншій автівці, сигарети виявили за допомогою службового собаки, натренованого на пошук тютюну. Тютюнові вироби у кількості 789 пачок були приховані у подвійному днищі автомобіля «Сітроен». Обидва водії – громадяни України – прямували на виїзд з України.
Сигарети без акцизних марок та автомобілі, як засоби контрабанди, вилучено співробітниками ДФС.
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