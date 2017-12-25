Закарпатці можуть отримати «ідентифікаційний номер» не за місцем прописки Суспільство | 29-11-2017, 12:56 0 494 Закарпатці можуть отримати «ідентифікаційний номер» не за

місцем прописки

Головне управління ДФС у Закарпатській області нагадує, що

21листопада 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України

від 29 вересня 2017 року №822 «Про затвердження Положення про

реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників

податків» (далі – наказ №822).

Так, з метою створення комфортних умов для фізичних осіб –

платників наказом №822:

- передбачено, що реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі

здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до

контролюючого органу відповідної заяви;

- надана можливість громадянам України, які тимчасово перебувають

за межами населеного пункту проживання, подати документи для реєстрації

або внесення змін до Державного реєстру до будь-якого контролюючого

органу;

- унормовані питання отримання фізичними особами відомостей з

Державного реєстру про суми виплачених доходів та утриманих податків

засобами електронного зв’язку.

В частині внесення до паспортів громадян України даних про

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного

реєстру або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через

свої релігійні переконання відмовляються реєстраційного номера облікової

картки платників податків та офіційно повідомили про це відповідний

контролюючий орган) наказом №822 визначені процедури та компетенція

державних органів окремо щодо паспортів у формі книжечки та щодо

паспортів у формі картки.

Така інформація до паспортів у формі книжечки вноситься

контролюючими органами, а до паспортів у формі картки – органами, що

здійснюють оформлення паспортів відповідно до Закону України «Про

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

ДФС у Закарпатській області