Пістолет, револьвер, набої та сигнальні міни виявили на кордоні з Польщею Суспільство | 04-12-2017, 12:04 0 274 Минулої доби прикордонники Мостиського загону спільно з митниками завадили перевезенню через українсько-польський кордон зброї.

Так, у пункті пропуску «Шегині» правоохоронці із залученням спеціально натренованого службового собаки виявили в двох випадках пневматичний пістолет, стартовий револьвер, спеціально переобладнаний для бойової стрільби, 30 одиниць набоїв до нього та 3 сигнальні міни.

Предмети, заборонені для переміщення через кордон та без дозвільних документів, у громадянина України та громадянина Польщі вилучені співробітниками Нацполіції.