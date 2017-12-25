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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПОЗБУВСЯ СВОЄЇ АВТІВКИ ЧЕРЕЗ КОНТРАБАНДНІ ЦИГАРКИ
|Суспільство | 04-12-2017, 12:08
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|Понад дві соті пачок сигарет намагався незаконно перемістити наш
співвітчизник до Польщі. Чоловік прямував до сусідньої країни через пункт
пропуску «Рава - Руська». Прикордонники Львівського загону разом з
працівниками митниці перевірили автомобіль та виявили під заднім сидінням
автомобіля в спеціально виробленій порожнині понад 220 пачок прихованих
цигарок.
Наразі контрабандний товар та автомобіль марки «Ауді» вилучено
представниками ДФС.
Варто зазначити, що загалом з початку 2017 року персоналом Львівського
прикордонного загону було виявлено 150 тисяч пачок контрабандного курива
на загальну суму понад 1 млн гривень.
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