ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПОЗБУВСЯ СВОЄЇ АВТІВКИ ЧЕРЕЗ КОНТРАБАНДНІ ЦИГАРКИ Суспільство | 04-12-2017, 12:08 0 267 Понад дві соті пачок сигарет намагався незаконно перемістити наш

співвітчизник до Польщі. Чоловік прямував до сусідньої країни через пункт

пропуску «Рава - Руська». Прикордонники Львівського загону разом з

працівниками митниці перевірили автомобіль та виявили під заднім сидінням

автомобіля в спеціально виробленій порожнині понад 220 пачок прихованих

цигарок.

Наразі контрабандний товар та автомобіль марки «Ауді» вилучено

представниками ДФС.

Варто зазначити, що загалом з початку 2017 року персоналом Львівського

прикордонного загону було виявлено 150 тисяч пачок контрабандного курива

на загальну суму понад 1 млн гривень.

