У Львові, представники обласного військового комісаріату провели для учнівської молоді військовий вишкіл

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 25/12/2017 Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей...>> Конкурс громадських організацій на фінансування спортивних заходів триватиме до 31 грудня 2017 року...>> У неділю, 24 грудня, - День працівників архівних установ України...>> Міський бюджет Львова поповнився майже на 1,5 млн грн від продажу приміщень з аукціону...>> Загальноміська акція «Збережемо життя ялинці»...>> Вчора на арештмайданчик було евакуйовано 4 машини...>> Викрадений у Бельгії мікроавтобус та ще дві іномарки прикордонники виявили на українському кордоні...>> Прикордонники виявили 2 громадян Сирії, які переховувались на цвинтарі у прикордонні...>> На Львівщині відкрили пам'ятну дошку оунівцям Василю Біласу та Дмитру Данилишину...>> На Янівському кладовищі вшанували загиблих діячів ОУН Біласа та Данилишина...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія...
 >>> 
Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі...
 >>> 
Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Викрадений у Бельгії мікроавтобус та ще дві іномарки прикордонники виявили на українському кордоні...
23-12-2017, 14:11  >>> 
Прикордонники виявили 2 громадян Сирії, які переховувались на цвинтарі у прикордонні...
23-12-2017, 14:09  >>> 
Іноземець намагався перетнути кордон із підробленими документами на авто...
21-12-2017, 16:03  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Одужання можливе – на Львівщині представили програму допомоги наркозалежним...
09-12-2017, 09:04  >>> 
НАЙБІЛЬШ НАДІЙНІ СПОСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАСТУДИ...
27-11-2017, 12:51  >>> 
«Суть медичної реформи полягає у зміні принципів фінансування роботи сімейних лікарів: той лікар, до якого прийде більше пацієнтів, матиме більший дохід», - В.Зуб...
14-11-2017, 11:15  >>> 

У Львові, представники обласного військового комісаріату провели для учнівської молоді військовий вишкіл

Суспільство | 05-12-2017, 09:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 185 185    
У Львові, представники обласного військового комісаріату провели для
учнівської молоді військовий вишкіл
Тренінг молодих галичан, які навчаються у вищих навчальних закладах Ι
рівня акредитації та загальноосвітніх школах відбувся під опікою досвідчених
інструкторів – учасників антитерористичної операції 80-ї окремої десантно-
штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України на
декількох локаціях Навчально-спортивної бази літніх видів спорту
Міністерства оборони України.
Як розповів військовий комісар підполковник Олександр Тіщенко захід
було організовано задля того аби якомога більше донести інформації юнакам
про армійське життя.
– Саме тому учасники відразу були розподілені на декілька навчальних
груп, які методом ротації змінювали локації після певного часу. Таким чином
усі побували на заняття з тактичної медицини, вивчили правила та тактику
поводження зі стрілецькою зброєю, приміряли на себе солдатське екіпірування
та взяли участь у занятті з вогневої підготовки з практичним виконанням вправ
стрільб з автомата АК-74.
Таким чином ми продемонстрували молоді, що в армії немає нічого
страшного, коли є бажання до опанування нових знань, набуття практичних
навичок, які знадобляться в житті. Колись наші предки через постійні набіги
поневолювачів були змушені добре опанувати військовим ремеслом. Сучасники
відзначали загальну військово-фізичну підготовку українців та писали: «…вони
від дитинства їздять верхи, навчаються влучно стріляти з рушниць і луків та
сповнені відваги».
Звичайно, верхи нашу молодь, напевне вже не навчиш їздити, бо і коні вже
«залізні», що потребують спеціальних знань, а от вірно поводитися із зброєю –
можемо. Це ті вміння та навички, що ніколи не будуть лишніми, адже події на
Сході країни показали, що російські окупанти та їхні найманці адекватно
сприймають лише мову сили. Українці мають бути готовими до найгіршого
розвитку події та готуватися протистояти ворогу. Саме тому ми починаємо
готуватися до наступних подібних заходів і маю переконання в тому, що до
кінця року ще сотня галичан зможе пройти подібний тренінг.
Голова громадської організації, що об’єднала десантників, які брали участь
АТО Сергій Сень акцентував увагу на тому, що такі тренінги спрямовані на
вироблення певного алгоритму поведінки у стресових ситуаціях.
– На моє переконання кожний громадянин має знати елементарні правила
поведінки та виживання у складних умовах, володіти мінімальними знаннями з
надання першої невідкладної медичної допомоги тощо.
Натомість, інструктор з вогневої та тактико-спеціальної підготовки
Володимир Ратушняк наголосив на тому, що військовослужбовці бригади
намагаються постійно спілкуватися зі школярами в контексті військово-
патріотичного виховання.
– Під час наших зустрічей ми розповідаємо про фронтові будні, про втрати
та здобутки, про знання, що здобуваються кров’ю та потом. Чимало уваги
приділяємо питанням безпечного поводження зі зброєю. Власне, сьогодні ми
представляємо вітчизняне екіпірування, яким нині забезпечуються десантно-
штурмові підрозділи. Сьогодні учасники вишколу зможуть приміряти на себе
тактичний шолом, бронежилет, а також інше спорядження в якому працюють
десантники під час виконання різноманітних завдань за призначенням.
На завершення заходу військовий комісар Львівського обласного
військового комісаріату підполковник Олександр Тіщенко привітав
військовослужбовців, які беруть активну участь у військово-патріотичному
вихованні з присвоєнням чергових військових звань та нагородив учасників
військового вишколу почесними грамотами.
Підполковник Віталій Іванов
   Новини по темі: Суспільство
Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей...
23-12-2017, 16:41  >>> 
У неділю, 24 грудня, - День працівників архівних установ України...
23-12-2017, 16:00  >>> 
Загальноміська акція «Збережемо життя ялинці»...
23-12-2017, 15:56  >>> 
На Львівщині відкрили пам'ятну дошку оунівцям Василю Біласу та Дмитру Данилишину...
23-12-2017, 14:07  >>> 
На Янівському кладовищі вшанували загиблих діячів ОУН Біласа та Данилишина...
23-12-2017, 14:06  >>> 
Понад 22 мільйони гривень надійшло до казни за спеціальне використання лісу на Львівщині...
22-12-2017, 19:07  >>> 
На Львівщині затвердили Стратегію управління відходами до 2030 року...
21-12-2017, 16:29  >>> 
   АктуальноАктуально
ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ...
21-12-2017, 16:08  >>> 
У Львові на період холодів працюватимуть пункти обігріву, один уже працює на Кирилівській, 3а...
20-12-2017, 17:07  >>> 
На Жовківщині відкрили дахову сонячну електростанцію...
15-12-2017, 16:40  >>> 
   ПолітикаПолітика
Депутати ОТГ Львівщини переймали досвід колег з міської та Верховної ради...
14-12-2017, 18:16  >>> 
Грібаускайте: Не може бути й мови про зняття санкцій з РФ...
13-12-2017, 09:30  >>> 
Олена Сотник: «Самопоміч» зробила все для того, щоб врятувати інтереси України»...
06-10-2017, 11:59  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій релігійних організацій...
22-12-2017, 22:31  >>> 
Підприємці області зустрілися із представниками контролюючих органів...
22-12-2017, 19:23  >>> 
До уваги платників: з 1 січня 2018 року оновлено деякі форми звітності...
21-12-2017, 16:07  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей...
23-12-2017, 16:41  >>> 
У неділю, 24 грудня, - День працівників архівних установ України...
23-12-2017, 16:00  >>> 
Загальноміська акція «Збережемо життя ялинці»...
23-12-2017, 15:56  >>> 
   ВладаВлада
Соціальний захист родин учасників АТО в пріоритеті роботи влади...
22-12-2017, 19:20  >>> 
На Львівщині прийняли обласний бюджет на 2018 рік...
21-12-2017, 16:33  >>> 
Львівська ОДА активно співпрацюватиме із Міністерством сільського господарства Латвії...
14-12-2017, 17:50  >>> 
   КультураКультура
Різдво на Львівщині: програма святкових заходів...
22-12-2017, 22:35  >>> 
Львівський театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» виступив у Празі...
22-12-2017, 22:26  >>> 
На Львівщині обрали лауреатів найпрестижнішої обласної премії в галузі культури...
15-12-2017, 16:29  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:41 Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей
16:02 Конкурс громадських організацій на фінансування спортивних заходів триватиме до 31 грудня 2017 року
16:00 У неділю, 24 грудня, - День працівників архівних установ України
15:58 Міський бюджет Львова поповнився майже на 1,5 млн грн від продажу приміщень з аукціону
15:56 Загальноміська акція «Збережемо життя ялинці»
15:54 Вчора на арештмайданчик було евакуйовано 4 машини
14:11 Викрадений у Бельгії мікроавтобус та ще дві іномарки прикордонники виявили на українському кордоні
14:09 Прикордонники виявили 2 громадян Сирії, які переховувались на цвинтарі у прикордонні
14:07 На Львівщині відкрили пам'ятну дошку оунівцям Василю Біласу та Дмитру Данилишину
14:06 На Янівському кладовищі вшанували загиблих діячів ОУН Біласа та Данилишина

   Анонси
Урочисті заходи з нагоди 80–річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола...
23-12-2017, 16:43  >>> 
Вшанування пам’яті розстріляних членів ОУН...
22-12-2017, 22:24  >>> 
Завтра в Центрі Шептицького відбудуться Львівські кінзустрічі-2017...
21-12-2017, 16:11  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования