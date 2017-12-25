У Львові, представники обласного військового комісаріату провели для учнівської молоді військовий вишкіл Суспільство | 05-12-2017, 09:46 0 185 У Львові, представники обласного військового комісаріату провели для

учнівської молоді військовий вишкіл

Тренінг молодих галичан, які навчаються у вищих навчальних закладах Ι

рівня акредитації та загальноосвітніх школах відбувся під опікою досвідчених

інструкторів – учасників антитерористичної операції 80-ї окремої десантно-

штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України на

декількох локаціях Навчально-спортивної бази літніх видів спорту

Міністерства оборони України.

Як розповів військовий комісар підполковник Олександр Тіщенко захід

було організовано задля того аби якомога більше донести інформації юнакам

про армійське життя.

– Саме тому учасники відразу були розподілені на декілька навчальних

груп, які методом ротації змінювали локації після певного часу. Таким чином

усі побували на заняття з тактичної медицини, вивчили правила та тактику

поводження зі стрілецькою зброєю, приміряли на себе солдатське екіпірування

та взяли участь у занятті з вогневої підготовки з практичним виконанням вправ

стрільб з автомата АК-74.

Таким чином ми продемонстрували молоді, що в армії немає нічого

страшного, коли є бажання до опанування нових знань, набуття практичних

навичок, які знадобляться в житті. Колись наші предки через постійні набіги

поневолювачів були змушені добре опанувати військовим ремеслом. Сучасники

відзначали загальну військово-фізичну підготовку українців та писали: «…вони

від дитинства їздять верхи, навчаються влучно стріляти з рушниць і луків та

сповнені відваги».

Звичайно, верхи нашу молодь, напевне вже не навчиш їздити, бо і коні вже

«залізні», що потребують спеціальних знань, а от вірно поводитися із зброєю –

можемо. Це ті вміння та навички, що ніколи не будуть лишніми, адже події на

Сході країни показали, що російські окупанти та їхні найманці адекватно

сприймають лише мову сили. Українці мають бути готовими до найгіршого

розвитку події та готуватися протистояти ворогу. Саме тому ми починаємо

готуватися до наступних подібних заходів і маю переконання в тому, що до

кінця року ще сотня галичан зможе пройти подібний тренінг.

Голова громадської організації, що об’єднала десантників, які брали участь

АТО Сергій Сень акцентував увагу на тому, що такі тренінги спрямовані на

вироблення певного алгоритму поведінки у стресових ситуаціях.

– На моє переконання кожний громадянин має знати елементарні правила

поведінки та виживання у складних умовах, володіти мінімальними знаннями з

надання першої невідкладної медичної допомоги тощо.

Натомість, інструктор з вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Володимир Ратушняк наголосив на тому, що військовослужбовці бригади

намагаються постійно спілкуватися зі школярами в контексті військово-

патріотичного виховання.

– Під час наших зустрічей ми розповідаємо про фронтові будні, про втрати

та здобутки, про знання, що здобуваються кров’ю та потом. Чимало уваги

приділяємо питанням безпечного поводження зі зброєю. Власне, сьогодні ми

представляємо вітчизняне екіпірування, яким нині забезпечуються десантно-

штурмові підрозділи. Сьогодні учасники вишколу зможуть приміряти на себе

тактичний шолом, бронежилет, а також інше спорядження в якому працюють

десантники під час виконання різноманітних завдань за призначенням.

На завершення заходу військовий комісар Львівського обласного

військового комісаріату підполковник Олександр Тіщенко привітав

військовослужбовців, які беруть активну участь у військово-патріотичному

вихованні з присвоєнням чергових військових звань та нагородив учасників

військового вишколу почесними грамотами.

Підполковник Віталій Іванов