На газифікацію Львівщини у 2018 році виділять понад 4 млн грн Суспільство | 05-12-2017, 18:03 0 223 На Львівщині ухвалили Програму газифікації населених пунктів на 2018 – 2020 роки. Основними завданнями цієї програми, затвердженої сьогодні, 5 грудня, депутатами облради, є створення сприятливого і комфортного проживання мешканців та надання їм доступних і якісних послуг з газопостачання.



Так, основною метою Програми є завершення розпочатого будівництва підвідних газопроводів до населених пунктів області (першочергово з будівельною готовністю понад 50%), а також будівництво газопроводів і мереж газопостачання в населених пунктах області.



Варто зауважити, що проекти для реалізації заходів Програми газифікації відбиратимуться за результатами конкурсу.



Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, інших джерел. Співфінансування з місцевих бюджетів становить не менше 10% від передбачених коштів обласного бюджету.



Відтак загальний обсяг коштів, які планують залучити на виконання Програми у 2018 році, – 4,4 млн грн (обласний бюджет – 4 млн грн, місцеві скарбничики та інші джерела – 400 тис грн).