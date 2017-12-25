У зоні АТО загинув боєць із Львівщини Суспільство | 05-12-2017, 18:31 0 219 Львівщина втратила ще одного героя. Вчора, 4 грудня, у зоні АТО, поблизу с. Піски, загинув боєць Першої Штурмової Роти ДУК ПС Віктор Матюхін.



Віктор Матюхін народився 09.05.1966 року. Служив у Першій Штурмовій Роті ДУК ПС.



За інформацією друзів полеглого героя, Віктор Матюхін переїхав з Казахстану в Україну,проживав у Львові. У героя залишилась дружина.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.