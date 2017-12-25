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У зоні АТО загинув боєць із Львівщини
|Суспільство | 05-12-2017, 18:31
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|Львівщина втратила ще одного героя. Вчора, 4 грудня, у зоні АТО, поблизу с. Піски, загинув боєць Першої Штурмової Роти ДУК ПС Віктор Матюхін.
Віктор Матюхін народився 09.05.1966 року. Служив у Першій Штурмовій Роті ДУК ПС.
За інформацією друзів полеглого героя, Віктор Матюхін переїхав з Казахстану в Україну,проживав у Львові. У героя залишилась дружина.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
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