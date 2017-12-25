Львівська обласна рада ухвалила Стратегію розвитку гірських територій Суспільство | 05-12-2017, 18:53 0 219 Сьогодні, 5 грудня, під час засідання чергової сесії обласної ради депутатський корпус ухвалив Стратегію розвитку гірських територій Львівської області на 2018-2020 роки.



Як зауважив депутат обласної ради, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Олег Домчак, Стратегія розвитку гірських територій формувалася протягом року. «Цей документ – це дорожня карта, під яку депутатський корпус в межах обласних програм буде передбачати фінансовий ресурс на підтримку гірських територій. Додам, що від обласної ради було запропоновано і в подальшому враховано в проекті Стратегії такі пропозиції: доопрацьовано розділ щодо розвитку туризму і дорожньої галузі, сформовано переліки об’єктів, перейменовано документ із програми на стратегію, а також запроваджено квотний принцип по програмах», - розповів він.



Зауважимо, що проект Стратегії розвитку гірських територій як документ характеризується чотирма позитивними ознаками: структура – охоплює усі галузі життєдіяльності територій; ґрунтовна аналітика – визначення заходів і механізмів реалізації основних завдань, передбачених Стратегією; наявність квотного принципу для обласного програмного ресурсу для гірських територій; перелік пріоритетів із необхідним обсягом фінансування в перспективі на 5 років.



Джерелами фінансування Стратегії розвитку гірських територій Львівської області на 2018-2020 роки є не лише програмний ресурс обласного бюджету, а й інвестиції, кошти місцевих бюджетів, державної скарбнички, міжнародної технічної допомоги та інші.



Варто зауважити, що Стратегія розвитку гірських територій як документ має всі шанси стати підґрунтям для розробки на державному рівні законопроектів щодо підтримки карпатських регіонів.





